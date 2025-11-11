Agent Lewandowskiego przerwał milczenie. Mówi wprost: "To nie jest prawda"

"Jest pewien zwrot akcji, którego wielu się nie spodziewało: emerytura nie jest już tematem tabu. Jeśli nie będzie mógł kontynuować gry w Barcelonie i żadna propozycja z zewnątrz nie spełni jego oczekiwań - w sprawach sportowych i rodzinnych - zawieszenie butów na kołku jest realnym scenariuszem" - napisał kataloński "Sport" o Robercie Lewandowskim. Czy należy się tego spodziewać?

Robert Lewandowski zakończy karierę? Agent stawia sprawę tak, że jaśniej się nie da

Na te doniesienia odpowiedział agent zawodnika w rozmowie z portalem winwin.com. - To nie jest prawda, że Lewandowski myśli o przejściu na emeryturę - oznajmił. Ponadto odpowiedział na pytania o dalsze losy Polaka w stolicy Katalonii.

- To naprawdę wyjątkowy napastnik, ale jak dotąd nie ma żadnych informacji na temat przedłużenia jego kontraktu ani jego przyszłości w Barcelonie - zakomunikował przedstawiciel reprezentanta Polski. Przypomnijmy, że obecna umowa Lewandowskiego wygasa z końcem czerwca 2026 r.

Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelonie?

Na razie trudno ocenić, jakie będą dalsze losy Polaka w zespole mistrzów Hiszpanii. Ta kwestia będzie się klarować zapewne bliżej końca sezonu, ale na pewno 37-latek dał władzom klubu do myślenia, zdobywając trzy bramki w ostatnim meczu ligowym przeciwko Celcie Vigo (4:2).

W obecnym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 12 meczów dla FC Barcelony. Strzelił siedem goli, nie zanotował żadnej asysty. A jego bilans od początku pobytu w klubie (lato 2022 r.) to 159 występów, 108 bramek i 20 asyst.