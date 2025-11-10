Pokazali, co Szczęsny zrobił Lewandowskiemu po meczu z Celtą

Piłkarze FC Barcelony w dziesiątym meczu z rzędu stracili przynajmniej jedną bramkę, ale i tak udało im się wygrać - 4:2 na wyjeździe z Celtą Vigo. Dwa gole wpuścił Wojciech Szczęsny i był krytykowany przez hiszpańskie media. "Choć po przerwie miał niewiele do roboty, zawahał się przy pierwszym golu Celty i popełnił kolejny błąd. W drugiej połowie defensywa go chroniła i nie miał już problemów - pisał dziennik "Sport". Świetne opinie zebrał za to Robert Lewandowski, który popisał się hat-trickiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Pokazali, co Szczęsny zrobił Lewandowskiemu

Do internetu trafiło z zachowania Wojciecha Szczęsnego wobec Roberta Lewandowskiego po końcowym gwizdku sędziego. Gdy piłkarze FC Barcelony schodzili do szatni, to Szczęsny szedł tuż za Lewandowskim. W pewnym momencie bramkarz FC Barcelony oblał Lewandowskiego napojem (lub wodą) ze swojego bidonu. Kapitan reprezentacji Polski wyglądał na zaskoczonego.

Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej.

Szczęsny wciąż czeka w tym sezonie na mecz z czystym kontem. Dotychczas zagrał w dziewięciu spotkaniach i wpuścił 17 bramek. Natomiast bilans Lewandowskiego to: 12 meczów i siedem bramek.

Zobacz także: Gigantyczna afera na cały kraj! Ponad 1000 piłkarzy w prokuraturze

FC Barcelona po 12. kolejkach La Ligi ma 28 punktów i jest wiceliderem. Do prowadzącego Realu Madryt traci trzy punkty.

Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka w następnej kolejce zagra przed własną publicznością z Athletic Bilbao. Początek meczu 22 listopada o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.