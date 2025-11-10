Leo Messi sprawił, że serca kibiców Barcelony zabiły szybciej

Messi jest bez wątpienia najlepszym i najważniejszym piłkarzem w historii FC Barcelony. W barwach katalońskiego klubu zdobył 672 goli oraz 303 asyst - to rekordy, które mogą pozostać niepobite przez wiele następnych dekad. Obecnie Argentyńczyk występuje w Interze Miami, gdzie na dobrą sprawę również radzi sobie znakomicie. W ostatnich sześciu spotkaniach w MLS zanotował łącznie 10 goli i 8 asyst!

Messi znowu na Camp Nou. Co to oznacza?

W poniedziałek Messi opublikował zaskakującego posta na Instagramie. Jak się okazuje: dzień wcześniej był na Camp Nou, gdzie wkrótce piłkarze FC Barcelony znowu będą rozgrywać mecze. - Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym tęskni moja dusza. Miejsca, w którym byłem niezmiernie szczęśliwy, w którym sprawiliście, że tysiące razy czułem się najszczęśliwszą osobą na świecie. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, a nie tylko pożegnać się jako zawodnik, czego nigdy nie mogłem zrobić... - przekazał Messi.

Co ma na myśli Messi? Trudno powiedzieć, bo w październiku przedłużył kontrakt z Interem Miami do 2028 roku. Nie wygląda zatem na to, żeby miał stać się ponownie pełnoprawnym graczem FC Barcelony. Nie można jednak wykluczyć, że Argentyńczyk myśli o pożegnalnym spotkaniu. Albo o powrocie do Katalonii nie w roli zawodnika, ale członka klubu.

W najbliższym czasie Messiego zobaczymy na boisku w barwach reprezentacyjnych. Jego Argentyna 14 listopada zmierzy się w towarzyskim spotkaniu z Angolą.