Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Leo Messi sprawił, że serca kibiców Barcelony zabiły szybciej
Nie ma zawodnika, za którym kibice FC Barcelony tęsknią bardziej niż za Lionelem Messim. Argentyńczyk po raz ostatni bordowo-granatowy trykot przywdziewał w 2021 roku, ale właśnie postanowił złożyć niespodziewaną wizytę. Jak pochwalił się na Instagramie, w niedzielę wieczorem pojawił się na Camp Nou.
Lionel Messi
Instagram

Messi jest bez wątpienia najlepszym i najważniejszym piłkarzem w historii FC Barcelony. W barwach katalońskiego klubu zdobył 672 goli oraz 303 asyst - to rekordy, które mogą pozostać niepobite przez wiele następnych dekad. Obecnie Argentyńczyk występuje w Interze Miami, gdzie na dobrą sprawę również radzi sobie znakomicie. W ostatnich sześciu spotkaniach w MLS zanotował łącznie 10 goli i 8 asyst!

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Messi znowu na Camp Nou. Co to oznacza?

W poniedziałek Messi opublikował zaskakującego posta na Instagramie. Jak się okazuje: dzień wcześniej był na Camp Nou, gdzie wkrótce piłkarze FC Barcelony znowu będą rozgrywać mecze. - Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym tęskni moja dusza. Miejsca, w którym byłem niezmiernie szczęśliwy, w którym sprawiliście, że tysiące razy czułem się najszczęśliwszą osobą na świecie. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, a nie tylko pożegnać się jako zawodnik, czego nigdy nie mogłem zrobić... - przekazał Messi.

ZOBACZ TEŻ: 4:2 dla Barcelony, trzy gole Lewandowskiego. Oto reakcja Szczęsnego

Co ma na myśli Messi? Trudno powiedzieć, bo w październiku przedłużył kontrakt z Interem Miami do 2028 roku. Nie wygląda zatem na to, żeby miał stać się ponownie pełnoprawnym graczem FC Barcelony. Nie można jednak wykluczyć, że Argentyńczyk myśli o pożegnalnym spotkaniu. Albo o powrocie do Katalonii nie w roli zawodnika, ale członka klubu.

 

W najbliższym czasie Messiego zobaczymy na boisku w barwach reprezentacyjnych. Jego Argentyna 14 listopada zmierzy się w towarzyskim spotkaniu z Angolą.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich