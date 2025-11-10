Powrót na stronę główną
Lewandowski jednak zostanie w Barcelonie? Są dwa warunki
Robert Lewandowski był zbawcą FC Barcelony w meczu z Celtą Vigo. Polak wrócił do pierwszego składu i od razu strzelił hat-tricka. Jednak to mogą być ostatnie podrygi 37-latka w tym klubie, bo już od początku sezonu mówi się, że odejdzie po sezonie. Teraz jednak narracja się zmieniła. Okazuje się, że są możliwości, by został. Muszą jednak zostać spełnione dwa warunki.
Fot. REUTERS/Albert Gea

Robert Lewandowski wrócił w wielkim stylu do pierwszego składu FC Barcelony. 37-letni napastnik zaczął w wyjściowej "jedenastce" i strzelił hat-tricka, a jego drużyna wygrała 4:2 z Celtą Vigo. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się na okładkach największych hiszpańskich dzienników, a jakby tego było mało, pisały o nim media na całym świecie.

Robert Lewandowski może odejść z Barcelony

W internecie także pojawiło się wiele komentarzy dot. Polaka. " Bądźmy szczerzy: Ferran jest świetny, ale to nie Robert Lewandowski" - stwierdził profil Barce Universal. "Nawet w wieku 37 lat jakość jest oczywista. Barcelonie zdecydowanie go brakowało" - pisano w komentarzach.

Od początku tego sezonu w hiszpańskich mediach mówi się, że FC Barcelona nie przedłuży z nim kontraktu. Skończył on 37 lat, a jego wypłata jest bardzo wysoka, co przy problemach finansowych klubu znacząco obciąża budżet. W związku z tym zaczęły się spekulacje o możliwym transferze do USA, Arabii Saudyjskiej czy... AC Milan. Władze włoskiego klubu miały się już nawet spotkać z agentem Lewandowskiego, by przedyskutować dostępne opcje.

"Lewandowski już wie o chęci podpisania z nim kontraktu przez Milan i jest to dla niego jedną z opcji, które rozważy latem, choć jego priorytetem jest Barca" - informowało niedawno "Mundo Deportivo".

Lewandowski jednak zostanie? Są dwa warunki

Ponadto Robert Lewandowski miał nawet przekazać FC Barcelonie, że jest gotowy obniżyć swoją płacę i zgodzić się na drugoplanową rolę w zespole. Niedawno David Ibanez z eldesmarque.com informował, że odejście Polaka z Barcelony jeszcze nie jest pewne i "nie można wykluczyć przedłużenia kontraktu" - czytamy.

Teraz serwis podaje, co musi się stać, by Robert Lewandowski został w FC Barcelonie. Mowa o dwóch scenariuszach. "Po pierwsze, polski napastnik musi utrzymać swoją passę strzelecką do końca sezonu. Dobre wyniki wystarczą, aby uzasadnić przedłużenie kontraktu, ale nie z 'gigantyczną pensją'" - twierdzą dziennikarze.

"Po drugie, kierownictwo nie może być przekonane do potencjalnych zastępców. Deco ma na oku kilku napastników, ale wszyscy są zbyt drodzy, a zapłacenie wysokiej kwoty za transfer może jeszcze bardziej pogorszyć trudną sytuację finansową Barcy, a przedłużenie kontraktu z Lewandowskim pozwoliłoby zaoszczędzić tę kwotę" - zakończono.

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony w 2022 roku. W tym sezonie zagrał 12 meczów i strzelił siedem goli - wszystkie trafienia zanotował w LaLidze. W Lidze Mistrzów wciąż czeka na debiutancją bramkę w tej kampanii.

