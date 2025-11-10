Lewandowski jednak zostanie w Barcelonie? Są dwa warunki

Robert Lewandowski wrócił w wielkim stylu do pierwszego składu FC Barcelony. 37-letni napastnik zaczął w wyjściowej "jedenastce" i strzelił hat-tricka, a jego drużyna wygrała 4:2 z Celtą Vigo. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się na okładkach największych hiszpańskich dzienników, a jakby tego było mało, pisały o nim media na całym świecie.

Robert Lewandowski może odejść z Barcelony

W internecie także pojawiło się wiele komentarzy dot. Polaka. " Bądźmy szczerzy: Ferran jest świetny, ale to nie Robert Lewandowski" - stwierdził profil Barce Universal. "Nawet w wieku 37 lat jakość jest oczywista. Barcelonie zdecydowanie go brakowało" - pisano w komentarzach.

Od początku tego sezonu w hiszpańskich mediach mówi się, że FC Barcelona nie przedłuży z nim kontraktu. Skończył on 37 lat, a jego wypłata jest bardzo wysoka, co przy problemach finansowych klubu znacząco obciąża budżet. W związku z tym zaczęły się spekulacje o możliwym transferze do USA, Arabii Saudyjskiej czy... AC Milan. Władze włoskiego klubu miały się już nawet spotkać z agentem Lewandowskiego, by przedyskutować dostępne opcje.

"Lewandowski już wie o chęci podpisania z nim kontraktu przez Milan i jest to dla niego jedną z opcji, które rozważy latem, choć jego priorytetem jest Barca" - informowało niedawno "Mundo Deportivo".

Lewandowski jednak zostanie? Są dwa warunki

Ponadto Robert Lewandowski miał nawet przekazać FC Barcelonie, że jest gotowy obniżyć swoją płacę i zgodzić się na drugoplanową rolę w zespole. Niedawno David Ibanez z eldesmarque.com informował, że odejście Polaka z Barcelony jeszcze nie jest pewne i "nie można wykluczyć przedłużenia kontraktu" - czytamy.

Teraz serwis podaje, co musi się stać, by Robert Lewandowski został w FC Barcelonie. Mowa o dwóch scenariuszach. "Po pierwsze, polski napastnik musi utrzymać swoją passę strzelecką do końca sezonu. Dobre wyniki wystarczą, aby uzasadnić przedłużenie kontraktu, ale nie z 'gigantyczną pensją'" - twierdzą dziennikarze.

"Po drugie, kierownictwo nie może być przekonane do potencjalnych zastępców. Deco ma na oku kilku napastników, ale wszyscy są zbyt drodzy, a zapłacenie wysokiej kwoty za transfer może jeszcze bardziej pogorszyć trudną sytuację finansową Barcy, a przedłużenie kontraktu z Lewandowskim pozwoliłoby zaoszczędzić tę kwotę" - zakończono.

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony w 2022 roku. W tym sezonie zagrał 12 meczów i strzelił siedem goli - wszystkie trafienia zanotował w LaLidze. W Lidze Mistrzów wciąż czeka na debiutancją bramkę w tej kampanii.