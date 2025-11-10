FC Barcelona pokonała na wyjeździe Celtę Vigo 4:2. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski, który wrócił do pierwszego składu po kontuzji, której nabawił się w starciu z Litwą. "Barcelona wywiozła trzy punkty z bardzo trudnego terenu. Sukces ten zawdzięcza wszędobylskiemu Rashfordowi oraz Lewandowskiemu, który swoim hat-trickiem z pewnością pozamykał usta krytykom" - pisał po meczu Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

Cały świat pisze o tym, co zrobił Robert Lewandowski

O tym meczu i tym, co zrobił Robert Lewandowski było głośno w Hiszpanii. Polak znalazł się na okładkach największych lokalnych dzienników, ale to nie wszystko. O jego wyczynie rozpisują się dziennikarze na całym świecie. "Co za hat-trick Lewandowskiego!" - pisze w nagłówku corrieredellosport.it. "Kluczowe zwycięstwo dla Blaugrany, prowadzona przez swojego wieloletniego polskiego napastnika, pokonała Celtę 4:2 i zmniejszyła stratę do odwiecznego rywala" - dodano.

"Gwiazdą wieczoru był Robert Lewandowski, który odzyskał formę i świętował powrót do podstawowego składu imponującym hat-trickiem" - napisano.

"Robert Lewandowski prowadzi Barcelonę w meczu z Celtą" - pisze sofoot.com. "Jednak zawodnikiem meczu w niedzielny wieczór był bez wątpliwości Robert Lewandowski. Występując w pierwszym składzie po raz pierwszy od miesiąca, polski napastnik zaprezentował się znakomicie" - podkreślono.

Z kolei ESPN stwierdził, że: "Robert Lewandowski ogłosił swój powrót do formy, strzelając trzy bramki, a Barcelona zmniejszyła dystans do lidera LaLiga, Realu Madryt, wygrywając 4:2 w wyjazdowym meczu z Celta Vigo" - stwierdzono.

Amerykańscy dziennikarze przypomnieli, że Polak wrócił do gry dopiero w zeszłym tygodniu po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją mięśniową, której doznał podczas meczu z reprezentacji Polski z Litwą.

Media: Lewandowski zapewnił Barcelonie powrót do wyścigu o tytuł

Południowoafrykański SABC Sport uznał, że "Hat-trick Roberta Lewandowskiego zapewnia Barcelonie powrót do wyścigu o tytuł La Liga" - czytamy.

"Zwycięstwo, do którego doprowadził Lewandowski, strzelając trzy bramki, ponownie rozpaliło chęć pogoni Barcy o pierwsze miejsce w tabeli" - zaznaczono.

Z drugiej strony serwis uznał, że Real Madryt "zawiódł" w starciu z Rayo Vallecano. "Bramkarz Rayo, Augusto Batalla, spisał się znakomicie, broniąc strzałów Ardy Gulera, Viniciusa Juniora i Federico Valverde" - napisano.

Na temat tego, co zrobił Robert Lewandowski rozpisywali się także dziennikarze aljazeera.com. "Trzy bramki Roberta Lewandowskiego przeciwko Celcie Vigo pozwoliły Barcelonie zmniejszyć stratę do Realu Madryt w tabeli La Liga" - podkreślono. Serwis przytoczył także pomeczowe słowa Hansiego Flicka i samego Roberta Lewandowskiego.

"Lewandowski rozpoczął sezon nierówno z powodu kontuzji, a Flick powiedział, że hat-trick wzmocni jego pewność siebie (...) Lewandowski stwierdził, że mecz był 'jednym z najbardziej szalonych' w sezonie, ale jest zadowolony z wyniku" - czytamy.

Francuzi natomiast podkreślają, że "Hat-trick Lewandowskiego pomaga Barcelonie ukarać wpadkę Realu Madryt" - pisze france24.com.