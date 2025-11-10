Szczęsny sezon 2025/2026 w barwach FC Barcelony rozpoczął jako rezerwowy, ale pod koniec września wrócił do podstawowego składu ekipy Hansiego Flicka - wszystko z powodu kontuzji Joana Garcii. Polak zdążył już rozegrać dziewięć spotkań z rzędu w jedenastce, w których jednak ani razu nie zachował czystego konta. Najlepsze recenzje Polak zebrał po El Clasico, kiedy w efektownym stylu obronił karnego Kyliana Mbappe.

Szczęsny wrzucił post po meczu z Celtą Vigo. Wymowne

W niedzielnym starciu z Celtą Vigo Szczęsny dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki, ale jego zespół i tak dość pewnie (4:2) pokonał rywali. Było to zwycięstwo o tyle cenne, że Blaugrana wykorzystała potknięcie Realu Madryt w meczu z Rayo Vallecano (bezbramkowy remis) i zmniejszyła stratę do największych rywali w ligowej tabeli do trzech oczek. Na przerwę reprezentacyjną piłkarze Barcy ruszą zatem w naprawdę niezłych humorach.

Szczęsny, który normalnie nie należy do najaktywniejszych piłkarzy w przestrzeni internetowej, po meczu z Celtą Vigo postanowił opublikować post na Instagramie. Dodał do niego kilka zdjęć, w tym jedno, które szczególnie zwróci uwagę kibiców. Widzimy na nim piłkarzy Barcy otaczających w szatni Roberta Lewandowskiego, który trzyma meczową piłkę i pokazuje na palcach numer trzy. Jest to oczywiście nawiązanie do hattricka, którego zdobył przeciwko Celcie Vigo.

- Trzy punkty na wyjeździe - napisał Szczęsny na Instagramie i oznaczył profil Lewandowskiego. Trudno mieć wątpliwości, kto jest obecnie w Barcelonie najpopularniejszą postacią. "Lewy" wraca do wielkiej formy i widocznie dostaje przy tym wsparcie kolegów.