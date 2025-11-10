FC Barcelona nie bez problemów, ale pokonała Celtę Vigo 4:2. Z kapitalnej strony pokazał się Robert Lewandowski, który wrócił do pierwszego składu po kontuzji i strzelił hat-tricka. Jedno trafienie dołożył Lamine Yamal. Duma Katalonii podniosła się po niespodziewanym remisie z Club Brugge, a ponadto zbliżyła się do Realu Madryt, który tylko zremisował z pogromcą Lecha Poznań w Lidze Konferencji - Rayo Vallecano. To oznacza, że Blaugrana odrobiła dwa "oczka" do Królewskich i ma już tylko trzy pkt straty w tabeli LaLiga.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Staszewski, autor książki „Lewandowski. Prawdziwy": Robert oglądał wywiad o książce u Rymanowskiego. Pozwu nie mam

Okładki hiszpańskich dzienników po tym, co zrobiła FC Barcelona

W hiszpańskich mediach jest głośno o polskim napastniku. Największe hiszpańskie dzienniki rozpisują się na temat tego, co działo się na boisku i nt. sytuacji w tabeli. Kataloński "Sport" pisze wprost o "presji na Madrycie".

"Barca wykorzystała potknięcie Królewskich w Vallecas i jest już tylko trzy punkty za nimi" - napisano pod nagłówkiem.

"Kluczowy był Lewandowski z hat-trickiem, Lamine dołożył gola, a Rashford zabłysnął dwoma asystami" - dodano.

"Mundo Deportivo" podkreśla to, co zrobił polski napastnik. "Lewandowski wrócił do formy i dzięki hat-trickowi poprowadził Barcę do ważnego zwycięstwa w Vigo" - możemy przeczytać.

"Lamine Yamal również strzelił gola, a drużyna Flicka zbliżyła się o 2 punkty do Realu Madryt, który zremisował w Vallecas" - zaznaczono.

Madryckie dzienniki skupiły się na wyniku Królewskich

Z kolei w dziennikach "AS" i Marca" poświęcono FC Barcelonie mały wycinek strony. Skupiono się na remisie Realu Madryt z Rayo Vallecano. "AS" dał duże zdjęcie Kyliana Mbappe, a za jego plecami mały kwadrat z kadrem z meczu FC Barcelony i Robertem Lewandowskim na czele. Serwis pisze w nagłówku, że "LaLiga się zaciska". Z dwóch stron mamy wyniki 2:4 dla Barcy i 0:0 w meczu Królewskich z Rayo.

"Hat-trick Lewandowskiego zapewnia zwycięstwo Barcy, która już jest trzy punkty za liderem" - czytamy.

"Madryt bez charakteru remisuje w Vallecas po kontrowersyjnej decyzji sędziego" - dodano z drugiej strony".

"Marca" natomiast dała na zdjęcie główne niezadowolonego Viniciusa Juniora i napisała: "Po porażce w Liverpoolu Real Madryt potknął się w Vallecas". "Gra drużyny Xabiego Alonso budzi wątpliwości w starciu z solidnym Rayo. Drugi mecz bez bramki dla Królewskich. VAR nie sprawdza fauli na Bellinghamie i Mbappe" - czytamy.

Zobacz też: Trzy gole Lewandowskiego. Dani Olmo mówi wprost o Polaku

Barcy poświęcono mały kafelek w lewym dolnym roku, gdzie napisano: "Barca nie zawodzi w Vigo i depcze po piętach liderowi" - czytamy. "Hat-trick Lewandowskiego zbliża ich do Madrytu na trzy punkty" - zaznaczono.