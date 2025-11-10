Flick skomentował to, co zrobił Lewandowski. "Zobaczyłem"

Lewandowski nie miał łatwego początku sezonu. Polak jeszcze w końcówce okresu przygotowawczego doznał kontuzji uda, która wykluczyła go z inauguracji La Liga. Podczas październikowego okienka reprezentacyjnego uraz Polaka się odnowił - przez co znowu musiał pauzować. Obecnie 37-latek znowu jest jednak zdrowy i jak pokazał mecz z Celtą Vigo, w wysokiej formie.

Flick zabrał głos nt. Lewandowskiego po jego popisie

W niedzielę punkty w lidze hiszpańskiej stracił Real Madryt, który tylko zremisował (0:0) z Rayo Vallecano. Barcelona wiedziała, że musi wykorzystać to potknięcie największego rywala, ale o zwycięstwo z Celtą Vigo wcale nie było jej łatwo. Ekipa Claudio Giraldeza odpowiedziała na dwa pierwsze trafienia Katalończyków. Z czasem jednak przewaga Barcy była coraz bardziej widoczna i ostatecznie mecz zakończył się jej triumfem 4:2.

Wielkim bohaterem niedzielnego starcia okazał się Robert Lewandowski. Polak trzykrotnie kierował piłkę do bramki. Nachwalić go nie mógł Hansi Flick, który po spotkaniu przed kamerą "Movistar" powiedział: - Po kontuzji zobaczyłem innego Lewandowskiego, pozytywnego, który wrócił wcześnie, niż zakładano. Bardzo dobrze, że strzelił trzy gole, bo to pokazuje jego pewność siebie. Ostatni sezon był w jego wykonaniu dla nas bardzo ważny - podkreślił Niemiec.

Robert Lewandowski - mimo tego, że ominął łącznie trzy spotkania - jest obecnie najlepszym strzelcem FC Barcelony w La Liga. Ma na koncie siedem goli, czyli tyle samo co Julian Alvarez. Lepiej od tej dwójki wypada tylko Kylian Mbappe - autor trzynastu bramek.