Robert Lewandowski dał prawdziwy popis strzelecki w meczu Barcelony z Celtą Vigo (4:2). Kapitan reprezentacji Polski strzelił trzy gole i został wybrany zawodnikiem meczu. Lewandowskiego chwalą przede wszystkim hiszpańscy dziennikarze, a także koledzy z drużyny. Wyczyn Polaka nie przeszedł bez echa również w Niemczech, gdzie Lewandowski spędził wiele lat swojej kariery, grając dla Borussii Dortmund i Bayernu Monachium.

"Lewangoalski nie ma daty ważności" - tak swój artykuł z ocenami zatytułował niemiecki portal barcawelt.de, skupiający się na wiadomościach dotyczących klubu. Polak otrzymał ocenę "9" - najwyższą w zespole i tytuł zawodnika meczu. "Lewandowski imponująco pokazał, dlaczego jest niezastąpiony dla Barcelony. Po powrocie do podstawowego składu Polak był w świetnej formie i skuteczny pod bramką. Co więcej, zawsze był gotowy do podania, umiejętnie utrzymywał się przy piłce i wprowadzał kolegów do gry sprytnymi podaniami. Niemal perfekcyjny występ 37-letniego napastnika" - czytamy.

"Lewandowski trzy razy – Barcelona coraz bliżej Realu Madryt" - to z kolei nagłówek na portalu sportschau.de. "Dzięki żądnemu bramek Robertowi Lewandowskiemu FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Celtą, wykorzystując błąd Realu Madryt" - relacjonują dziennikarze.

"W niedzielnym wieczornym zwycięstwie Barcelony nad Realem Celtą Vigo 4:2 (3:2), napastnik Robert Lewandowski przyczynił się do zdobycia trzech bramek (w 10. minucie, z rzutu karnego; w 37. minucie i 73. minucie)" - dodano.

Z kolei "Kicker" tekst pomeczowy zatytułował tak: "Rzut karny, wolej i główka: Barca wykorzystuje błąd Realu dzięki Lewandowskiemu".

"Barcelona zmniejszyła stratę do lidera ligi, Realu Madryt, do trzech punktów. W wygranym 4:2 meczu w Vigo, Katalończycy zmarnowali dwa prowadzenia w trudnej pierwszej połowie, ale ostatecznie zapewnili sobie zwycięstwo dzięki hat-trickowi Lewandowskiego" - napisano.

"Nastąpił burzliwy początek meczu, w którym Lewandowski [...] szybko wyprowadził zespół na prowadzenie z rzutu karnego po tym, jak Marcos Alonso dotknął piłkę ręką. [...] W miarę upływu czasu Barcelona kontrolowała grę dzięki celności podań i rzadko pozwalała na kontrataki. Ich wysiłki ponownie zostały nagrodzone przez Lewandowskiego. Po tym, jak Polak i Rashford zmarnowali podwójną szansę na podwyższenie wyniku na 2:1, Lewandowski wykorzystał dośrodkowanie Brytyjczyka i zdobył drugą bramkę. [...] Lewandowski skutecznie przypieczętował zwycięstwo rzutem rożnym około 15 minut przed końcem" - relacjonował "Kicker".

Z kolei portal sport1.de napisał, że "występ 'Lewego' przyćmiewa szaleństwo Barcelony". "Robert Lewandowski imponująco wraca do FC Barcelony. Jego hat-trick sprawia, że wszyscy zapominają o czasami bardzo wątpliwej defensywie drużyny" - podsumowano.

Dzięki tej wygranej FC Barcelona zmniejszyła stratę do prowadzącego Realu do trzech punktów. Przypomnijmy, że w niedzielę Real stracił punkty w meczu z Rayo Vallecano (0:0).

A co do Lewandowskiego, to ten ma już siedem goli w tym sezonie i goni Kyliana Mbappe (13 goli). Teraz przed Polakiem mecze w reprezentacji Polski - 14 listopada z Holandią i 17 listopada z Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.