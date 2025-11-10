To był koncert Roberta Lewandowskiego. W niedzielę polski napastnik zagrał w pierwszym składzie po raz pierwszy od kontuzji mięśnia dwugłowego, której nabawił się podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej. I od razu uciszył dyskusje na temat tego, czy jest potrzebny Barcelonie. Lewandowski strzelił w tym spotkaniu hat-tricka, a jego zespół wygrał 4:2! To był piąty, szósty i siódmy gol Polaka w tym sezonie ligowym. Jednego gola dla "Dumy Katalonii" dorzucił jeszcze Lamine Yamal.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Lewandowski rzecz jasna doczekał się wysokich ocen od hiszpańskich mediów. - Wymarzony powrót do podstawowego składu. Zdobył fenomenalnego hat-tricka i dał jasno do zrozumienia Hansiemu Flickowi, że niezależnie od tego, jak bardzo kwestionowane są jego występy czy wiek, Polak zawsze daje z siebie wszystko na boisku. Niewiele mu potrzeba, żeby zrobić różnicę - pisał "Sport". - Triumfalny powrót do wyjściowej jedenastki. [...] Hat-trick to zupełnie inna bajka - dodało "ElDesmarque". Kapitan polskiej kadry został też wybrany MVP zawodów.

Tak Dani Olmo podsumował mecz Lewandowskiego

Pochwały dla Lewandowskiego spływają zewsząd, również od kolegów z drużyny. Po meczu o występ Polaka został zapytany Dani Olmo. Hiszpan krótko podsumował mecz swojego kolegi. - Robert jest bardzo ważny dla drużyny, dzisiaj to udowodnił. Potrzebujemy go na 100%, ponieważ wnosi wiele do drużny - powiedział pomocnik Barcelony (cytat za fcbarca.com).

Czytaj więcej: Idą po awans do Ekstraklasy! Oto tabela I ligi po niedzielnych meczach

- Myślę, że drużyna grała dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej połowie przeciwnicy naciskali bardziej, ale osiągnęliśmy nasz cel. W drugiej połowie częściej mieli piłkę. Mając futbolówkę chcieliśmy ją rozgrywać z boku na bok. Mieliśmy okazje, zagraliśmy lepiej w obronie - dodał.

A co powiedział sam Lewandowski? - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wygrać tu 4:2... Vigo zawsze było dla nas trudnym terenem. W drugiej połowie mieliśmy większą kontrolę nad przebiegiem meczu. W pierwszej połowie Celta strzeliła bardzo łatwe bramki. W przerwie rozmawialiśmy o tym, co należy poprawić i jak grać lepiej. Myślę, że czwarta bramka była bardzo ważna, pozwoliła nam grać z cierpliwością i spokojem - powiedział bohater spotkania.

Co teraz czeka Lewandowskiego? Podróż do Polski na zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadra Jana Urbana ma przed sobą dwa mecze w eliminacjach do mundialu w 2026 roku. 14 listopada w Warszawie zagramy z Holandią, a trzy dni później na wyjeździe z Maltą. Fakt, że Lewandowski jest zdrowy i, jak się okazuje, w dobrej formie strzeleckiej, to znakomita wiadomość dla selekcjonera i kibiców.

Relacja na żywo z meczów reprezentacji Polski w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.