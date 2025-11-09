Przed dwunastą kolejką La Ligi FC Barcelona miała pięć punktów straty do Realu Madryt. W bezpośrednim pojedynku tych ekip pod koniec października to "Królewscy" byli lepsi, zwyciężając 2:1. To pozwoliło im zbudować solidną przewagę nad aktualnymi mistrzami Hiszpanii, ale w niedzielę podopieczni Xabiego Alonso potknęli się w starciu z Rayo Vallecano. Padł bezbramkowy remis.

Barcelona wykorzystała okazję. Genialny Lewandowski

Otworzyła się zatem szansa dla FC Barcelony na odrobienie części strat. Trudno jednak powiedzieć, czy w ekipie Hansiego Flicka nastrój przed wyjazdowym pojedynkiem z Celtą Vigo był pozytywny. Co prawda Blaugrana ma za sobą trening otwarty dla widzów na Camp Nou, ale wcześniej ledwie zremisowała w Lidze Mistrzów z Club Brugge (3:3).

I również pojedynek z Celtą Vigo okazał się nieprzyjemny dla "Dumy Katalonii". W pierwszej połowie działo się mnóstwo, a drużyna Flicka trzy razy wychodziła na prowadzenie. Ostatecznie piłkarze schodzili do szatni przy wyniku 2:3 z perspektywy gospodarzy. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski.

W drugiej części spotkania Polak skompletował hat-tricka, a rywalizacja nieco wyhamowała pod kątem emocji. Barcelona triumfowała ostatecznie 4:2. Lewandowski ma już w swoim dorobku siedem trafień w lidze hiszpańskiej, a trzeba pamiętać, że część meczów opuścił przez kontuzje.

Tak wygląda tabela La Ligi. Villarreal i Atletico blisko Barcelony

Po zwycięstwie Barcelony jej strata do Realu Madryt wynosi trzy punkty. Robert Lewandowski i spółka zgromadzili 28 "oczek". Stosunkowo blisko czołowej dwójki trzymają się Villarreal (26 pkt) oraz Atletico Madryt (25 pkt). W strefie spadkowej znajdują się na ten moment Girona (10 pkt), Levante (9 pkt) oraz Real Oviedo (8 pkt).

Tabela La Ligi po 12 kolejkach:

1. Real Madryt 31 punktów, bilans bramek: 26:10

2. FC Barcelona 28 pkt, 32-15

3. Villarreal 26 pkt, 24:10

4. Atletico Madryt 25 pkt, 24:11

5. Real Betis 20 pkt, 19:13

6. Espanyol 18 pkt, 15:15

7. Athletic Bilbao 17 pkt, 12:13

8. Getafe 17 pkt, 12:14

9. Sevilla 16 pkt, 18:19

10. Deportivo Alaves 15 pkt, 11:11

11. Elche 15 pkt, 13:14

12. Rayo Vallecano 15 pkt, 12:14

13. Celta Vigo 13 pkt, 15:18

14. Real Sociedad 13 pkt, 14:17

15. RCD Mallorca 12 pkt, 12:18

16. Osasuna 11 pkt, 9:13

17. Valencia 10 pkt, 11:21

18. Girona 10 pkt, 11:24

19. Levante 9 pkt, 16:23

20. Real Oviedo 8 pkt, 7:20