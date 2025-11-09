45 minut wystarczyło. Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny znaleźli się w wyjściowej jedenastce FC Barcelony na mecz z Celtą Vigo. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce ponad miesiąc temu w przegranym 1:4 spotkaniu z Sevillą. Po pierwszych 45 minutach ekipa Hansiego Flicka prowadzi 3:2, a hiszpańskie media już zdążyły ocenić postawę polskich graczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kucharski o Robercie Lewandowskim: Do końca życia będę z nim walczył. W Wigilę się nie spotkamy

45 minut i dublet Lewandowskiego. Tak go nazwali

Robert Lewandowski aktywny był od samego początku. Szybko oddał groźny strzał z dystansu, ale obronił go Ionut Radu. Rumun nie miał jednak nic do powiedzenia w 10. minucie. Wtedy to nasz napastnik dokładnym strzałem w dolny róg wykorzystał rzut karny i dał prowadzenie 1:0. Później popisał się pięknym podaniem do Fermina Lopeza, otwierając mu drogę do strzału. Niestety Hiszpan okazji nie wykorzystał, a dobitkę Polaka znów zatrzymał golkiper Celty. W końcu w 38. minucie Lewandowski trafił do siatki po raz drugi. Znakomicie uderzył z powietrza po dośrodkowaniu Marcusa Rashforda. Nic więc dziwnego, że hiszpańscy dziennikarze byli oczarowani.

- Z pewnością siebie kończył akcje ofensywne, choć czasami ścierał się z bramkarzem. Nie spudłował rzutu karnego ani strzału głową przy drugim golu, po dośrodkowaniu Rashforda - podsumowało "Mundo Deportivo".

- Wrócił w swoim typowym stylu, strzelając gola. Nie był to najbardziej pewny rzut karny, ale ważne, że piłka wpadła. Po miesięcznej przerwie wrócił do podstawowego składu i przed przerwą spokojnie wykorzystał świetne dośrodkowanie Rashforda - napisał "Sport", przyznał mu notę 7 i określił przymiotnikiem "zabójczy".

Szczęsny skrytykowany przez Hiszpanów. "Znów mu się nie udało"

Niestety tyle dobrego nie można powiedzieć o Wojciechu Szczęsnym, który znów nie zachowa czystego konta. Już w 12. minucie skapitulował po strzale Sergio Carreiry, a w 43. po uderzeniu Borjy Iglesiasia. Poza tym zaliczył trzy skuteczne interwencje.

- Carreira pokonał go przy pierwszej bramce; niewiele mógł zrobić przy golu Borjy, ale zawsze dbał o to, by być w odpowiednim miejscu i pomagać obrońcom. Niestety, w kolejnym meczu popełnił błędy w obronie - podsumowało "Mundo Deportivo", które nazwało go mianem "uważny".

- Nie wyszedł przy pierwszej bramce Celty i mógł zrobić więcej, żeby zapobiec stracie gola po uderzeniu Carreiry. Ostatnio wymagano od niego zdecydowanego wychodzenia, żeby zamykał kąt, a dziś znów mu się to nie udało - krytykował "Sport" i dał mu notę 3.