"Polak zmienił go w 59. minucie. I tuż po tym, jak pojawił się na boisku, mecz znów przyspieszył. Najpierw Lamine Yamal przeprowadził akcję, która wyglądała jak wyjęta z albumu Leo Messiego - dynamicznie ruszył sprzed pola karnego, minął dwóch rywali, odbił piłkę od nóg Fermina Lopeza, dzięki czemu wdarł się z nią w szesnastkę i delikatnym strzałem tuż przy słupku zwieńczył dzieło" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl o wejściu Lewandowskiego w ostatnim meczu z Club Brugge.

Roman Kosecki: Nie doszukiwałbym się spisku.

Lewandowski nie był jednak aktywny, a koledzy rzadko widzieli go na boisku. Dostał tylko pięć podań, oddał dwa strzały i oba zostały zablokowane. Głos na ten temat zabrał były reprezentant Polski - Roman Kosecki.

- Trudno mówić tutaj o braku chęci gry z Robertem, bo ma on duże umiejętności i potrafi strzelać gole. Każdy piłkarz chce zdobyć bramkę, więc nie doszukiwałbym się spisku. Natomiast Robert musi teraz rzeczywiście szukać gry. Im więcej będzie grał, tym szybciej zdobędzie pierwszą bramkę. Wydawało się, że gdy trafił w kadrze, to zacznie grać więcej, ale nabawił się kontuzji - powiedział Roman Kosecki dla WP Sportowe Fakty.

Uważa on, że każdy z młodych piłkarzy FC Barcelony powinien wciąż bacznie obserwować Roberta Lewandowskiego.

- Młodzi piłkarze Barcelony są coraz starsi, bardziej dojrzali i w takim wieku, że mają największe możliwości. Chcą grać jak najwięcej, ale Robert się nie poddaje, więc powinni się dużo od niego uczyć. Każdy z nich powinien obserwować Lewandowskiego i brać przykład z tego, jak postępować, żeby "dożyć" takiego wieku piłkarskiego - dodał Kosecki.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w 11 spotkaniach, zdobył cztery bramki.

Swoje liczby będzie miał okazję poprawić w niedzielny wieczór. Lewandowski ma bowiem wyjść w podstawowym składzie w wyjazdowym meczu ligowym z Celtą Vigo.

Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.