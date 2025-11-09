Media: To koniec. Los Szczęsnego w Barcelonie jest przesądzony

Mało kto spodziewał się, że do listopadowej przerwy na kadrę Wojciech Szczęsny rozegra w tym sezonie więcej meczów od Joana Garcii. Sam Polak zapewne też, bo otwarcie przyznawał, że numerem jeden powinien być Garcia. Jednak los miał co do tego swoje własne plany. Hiszpański golkiper doznał urazu łękotki i nie gra od końcówki września, a Szczęsny rozegrał w tym czasie osiem spotkań, sześć ligowych i dwa w Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kucharski o Robercie Lewandowskim: Do końca życia będę z nim walczył. W Wigilę się nie spotkamy

Szczęsny będzie musiał ustąpić

Pod kątem wpuszczonych goli nie był to dobry czas dla naszego rodaka, bo piłkę z siatki wyjmował aż 15 razy, a czystego konta nie zachował. Przy czym to akurat trzeba zrzucić na fatalną formę defensywy drużyny. Polak niczego nie zawalił (nawet jak teoretycznie to zrobił z Club Brugge, to i tak w wyniku faulu, przez co gola nie uznano), a co więcej zaliczył kapitalny występ w El Clasico, które Barcelona bez jego wspaniałej postawy przegrałaby z 1:6, a nie 1:2. W Hiszpanii nikt nie ma jednak wątpliwości, że mecz z Celtą to dla niego pożegnanie.

Ostatni mecz w 2025 roku?

Pożegnanie z grą w wyjściowym składzie. - Wojciech Szczęsny stanie między słupkami przeciwko Celcie, ale to będzie niemal na pewno jego ostatni mecz, jako że potwierdzony już został powrót do zdrowia Joana Garcii po nadchodzącej przerwie reprezentacyjnej - pisze dziennik "AS". O tym, że Hiszpan znów będzie do dyspozycji już oficjalnie informował także trener Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej.

Jeśli przewidywania się sprawdzą, a Joan Garcia po powrocie nie dozna kolejnego urazu, dla Szczęsnego to może być w rzeczy samej ostatni mecz w całym 2025 roku. Barcelonę bowiem czekają same mecze z La Liga i Lidze Mistrzów. Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla (Katalończycy zaczynają od 1/16 finału) to dopiero styczeń. Mecz Celta Vigo - FC Barcelona rozpocznie się o 21:00.