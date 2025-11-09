Wiadomo, co z Lewandowskim. Tak ma wyglądać skład Barcelony

Robert Lewandowski pauzował przez kilka ostatnich tygodni. Powód? Doznał kontuzji pod koniec październikowego zgrupowania. Do gry wrócił na początku listopada, ale Hansi Flick nie wystawił go jeszcze w pierwszym składzie. Pojawił się na murawie w meczu z Elche (3:1), a także z Club Brugge (3:3), ale na boisku spędził łącznie 48 minut. Dodatkowo nie udało mu się strzelić gola czy zdobyć asysty. W ogóle trener rzadko stawia na Polaka od pierwszych minut w tym sezonie, a teraz ma dodatkowy powód - chce spokojnie wprowadzić go do gry po urazie. Jednak niewykluczone, że już w najbliższym meczu rzuci 37-latka na głębszą wodę.

Media: Robert Lewandowski wystąpi w meczu z Celtą Vigo. I to od pierwszej minuty

W niedzielę FC Barcelona zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. Kogo do tego starcia powoła Flick? Kto znajdzie się w wyjściowym składzie? Jedno jest pewne, będzie tam Polak. Mowa o Szczęsnym, dla którego może to być ostatni mecz w barwach Katalończyków w tym roku, a kto wie, może i w sezonie. Do zdrowia wrócił bowiem Joan Garcia. A co z Lewandowskim?

Zdaniem "AS", nasz napastnik pojawi się na murawie już od początku. "Czas Lewandowskiego" - napisano wprost w tytule artykułu, który poświęcono przewidywanemu składowi Barcelony. "Polak nie pojawił się w podstawowym składzie od ponad miesiąca. Wszystko wskazuje na to, że Flick zdecyduje się na niego postawić, a Marcus Rashford będzie tym, który nie wystąpi" - przewiduje redakcja. "Robert Lewandowski jest zdecydowanym faworytem" - dodali dziennikarze, podkreślając, że Polak jest drugim najlepszym strzelcem drużyny w tej kampanii. Może pochwalić się czterema trafieniami. O jedno więcej ma Ferran Torres, który nieco wygryzł Lewandowskiego ze składu.

Mimo wszystko, zdaniem "AS", to Hiszpan ma towarzyszyć w niedzielę Polakowi w ofensywie. Tercet ma uzupełnił Lamine Yamal. Nieco inne zdanie w sprawie przedstawiła "Marka". Zdaniem tej redakcji, owszem Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie, ale w ataku wspierać go będą Yamal i Rashford. Ferran ma zacząć mecz na ławce.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo wg "AS-a":

Szczęsny; Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia; Fermin, Casado, Frenkie de Jong; Ferran, Lewandowski, Yamal.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo wg "Marki":

Szczęsny; Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia; Fermin, Casado, Frenkie de Jong; Rashford, Lewandowski, Yamal.

O tym, na kogo ostatecznie postawi Flick, przekonamy się już w niedzielę mniej więcej na godzinę przed meczem. Pierwszy gwizdek zabrzmi o 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.