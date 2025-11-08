Koszmar Flicka trwa. Takie wieści tuż przed meczem

FC Barcelona ma w tym sezonie ogromnego pecha do kontuzji. Kilka tygodni temu urazów doznali Robert Lewandowski czy Lamine Yamal, ale powrócili już do gry. Tyle szczęścia nie mają Joan Garcia, Raphinha, Pedri czy Gavi, choć pierwszy z wymienionych wkrótce powinien ponownie zagościć w bramce i zastąpić w niej Wojciecha Szczęsnego. Urazy wciąż nie odpuszczają. W meczu z Club Brugge (3:3) złamania nosa doznał Eric Garcia. To efekt ostrych starć z rywalami. W nadchodzących meczach zagra z maską na twarzy. Wydawało się, że trener może dać mu chwilę na odpoczynek i regeneracje, ale w świetle najnowszych informacji wydaje się to mało prawdopodobne. Właśnie nadeszły kolejne złe wieści dla kibiców Barcelony.

Jules Kounde wypada ze składu na mecz z Celtą Vigo? Flick: "Mam wątpliwości co do jego występu"

Carlos Monfort z katalońskiego "Sportu" przekazał, że z problemami zdrowotnymi zmaga się kolejny piłkarz. Chodzi o zawodnika z formacji defensywnej. "Jules Kounde uruchomił dzwony alarmowe w klubie. Według naszych informacji obrońca opuścił dziś rano sesję treningową, ostatnią przed jutrzejszym meczem z Celtą Vigo. Francuz nie czuł się dobrze i po kilku minutach pracy z grupą postanowił na wszelki wypadek wycofać się z dalszych ćwiczeń. Jego obecność w nadchodzącym spotkaniu stoi pod znakiem zapytania" - czytamy.

Do tych informacji na konferencji prasowej odniósł się również Hansi Flick. - To prawda, Francuz opuścił trening. Mam pewne wątpliwości co do jutra i nie sądzę, żeby był dostępny. Do meczu pozostał jeszcze dzień i zobaczymy, ale mam wątpliwości co do jego występu - mówił trener. Kto zagra za Kounde? Najpewniej Garcia, mimo że sam jest kontuzjowany. Złamanie nosa nie powinno stanąć na drodze do gry, choć z pewnością nie będzie to przyjemne 90 minut z maską na twarzy.

Ważny mecz przed Barceloną

Mecz wyjazdowy Barcelony z Celtą Vigo zaplanowano na niedzielę 9 listopada na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Na boisku, i to już od pierwszych minut, może pojawić się dwóch Polaków. Na pewno w bramce stanie Szczęsny. Możliwe, że w wyjściowym składzie będzie również Lewandowski, który wraca do regularnej gry po kontuzji. Barcelona musi zwyciężyć, by utrzymać kontakt z Realem Madryt, liderem La Liga. Strata wynosi pięć punktów.