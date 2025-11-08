To wtedy Szczęsny straci miejsce w bramce? Flick ogłosił ws. powrotu Garcii

Wojciech Szczęsny w drugiej części poprzedniego sezonu był podstawowym bramkarzem FC Barcelony. Po rozpoczęciu nowego stracił jednak miejsce w wyjściowym składzie na rzecz Joana Garcii, by po niedługim czasie je odzyskać. Polak skorzystał na tym, że były gracz Espanyolu doznał kontuzji kolana. Ostatnio hiszpańska prasa donosiła, że Garcia znów trenuje. A to może oznaczać dla Polaka powrót na ławkę rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

To wtedy Szczęsny usiądzie na ławce. Flick mówi wprost ws. Garcii. "Wróci po..."

Dziennikarze "Mundo Deportivo" jeszcze przed ostatnim meczem z Clubem Brugge (3:3) zapowiadali, że Szczęsny w podstawowym składzie pozostanie do niedzielnego starcia z Celtą Vigo. Garcia zajmie zaś jego miejsce dopiero w kolejnym. W końcu do sprawy ustosunkował się sam trener FC Barcelony Hansi Flick.

Dzień przed meczem z Celtą Niemiec wyszedł na konferencję prasową, na której wyjaśnił, jak wygląda sytuacja hiszpańskiego bramkarza. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego postępów, jest dobrze, ale poczekamy do przerwy na mecze reprezentacji. Wróci po przerwie - zapewnił, cytowany przez "Sport". Tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia.

Oznacza to, że Garcię w bramce zobaczymy najwcześniej w spotkaniu z Athletikiem Bilbao w 13. kolejce LaLiga. To zaplanowane jest na 22 listopada na godz. 16:15, a więc dopiero za dwa tygodnie. Następny weekend zarezerwowany jest na mecze reprezentacji narodowych.

Złe wieści dla Barcelony. Flick nie skorzysta z gwiazdy? "Mam wątpliwości"

Flick w trakcie sobotniej konferencji podał też mniej optymistyczne wieści. Chodzi o sytuację Jules'a Kounde. Francuz doznał stłuczenia w meczu z Clubem Brugge i nie ukończył ostatniego treningu z grupą. - To prawda, że Jules nie ukończył treningu i mam wątpliwości, czy znajdzie się w kadrze na jutro. Nie sądzę, żeby był gotowy, poczekamy i zobaczymy. Mam wątpliwości - wyjaśnił trener.

Najbliższy mecz FC Barcelony z Celtą Vigo odbędzie się w niedzielę 9 listopada o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.