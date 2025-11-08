Lewandowski na wylocie z Barcelony. Wymarzony następca ogłosił ws. transferu

Robert Lewandowski ma umowę z FC Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Zdaniem hiszpańskich mediów nie zostanie ona przedłużona, a kataloński klub będzie musiał sprowadzić napastnika z absolutnego topu. Jednym z kandydatów jest Julian Alvarez, grający w Atletico Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

Julian Alvarez zastąpi Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? "Widzę, co piszą ludzie"

Argentyńczyk został zapytany o plotki transferowe łączące go z Barceloną i PSG w wywiadzie dla francuskiego "L'Equipe". - Spekulacje o Barcelonie czy PSG? Szczerze mówiąc, nie wiem. Widzę, co ludzie piszą w mediach społecznościowych - powiedział, cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano w serwisie X.

Następnie odniósł się do tego, co dzieje się w kraju, gdzie gra obecnie. - W Hiszpanii dużo mówi się o mnie i Barcelonie. Skupiam się na Atletico i podsumujemy wszystko po sezonie - oznajmił mistrz świata sprzed trzech lat.

Zobacz również: Nawałka obejmie klub I ligi? Kołtoń nie wytrzymał. "Zlitujmy się"

Julian Alvarez czaruje w Atletico Madryt. Trafił tam spod ręki Pepa Guardioli

25-latek w barwach madryckiego klubu radzi sobie naprawdę dobrze. W 71 meczach strzelił 38 goli i zanotował 12 asyst, co pokazuje, że poza kończeniem akcji umie również skutecznie włączyć się w ich konstruowanie. Jest innym typem napastnika niż Lewandowski, ale akurat w Barcelonie taki profil byłby bardzo pożądany. A należy też pamiętać, że w latach 2022-2024 Argentyńczyk grał i trenował w Manchesterze City pod okiem Pepa Guardioli, legendy katalońskiej drużyny, co jeszcze ułatwiłoby jego adaptację w nowym środowisku.

Zresztą z angielskim klubem Julian Alvarez zdobył wszystkie najważniejsze klubowe trofea (poza Pucharem Ligi Angielskiej). Rozegrał dla niego 103 mecze, strzelił 36 goli i miał 19 asyst. Natomiast jego bilans w argentyńskiej kadrze, z którą poza mundialem dwukrotnie wygrał Copa America (2021, 2024), to 49 występów, 13 trafień i cztery asysty.