Znany dziennikarz wypalił ws. Szczęsnego. "Nie może być bramkarzem Barcelony"

Wojciech Szczęsny już niedługo może pożegnać się - przynajmniej na jakiś czas - z bramką FC Barcelony. W niedzielnym meczu z Celtą Vigo (9 listopada, godz. 21:00) ma jeszcze wystąpić, ale zdaniem hiszpańskich mediów w kolejnym z Athletikiem Bilbao zagra już Joan Garcia. Hiszpan wróci wtedy po kontuzji kolana. Poza tym Szczęsny jest ostatnio coraz częściej krytykowany.

Szczęsny nagrabił sobie u Hiszpanów. "Przykro mi, ale"

Wszystko przez środowy mecz z Clubem Brugge sensacyjnie zremisowany przez FC Barcelonę 3:3. Co prawda przy straconych golach Szczęsny nie miał nic do powiedzenia, ale mocno ciąży na nim sytuacja z 91. minuty. Wówczas chciał kiwnąć napastnika rywala Romeo Vermanta, ale popełnił błąd, stracił piłkę i po chwili dał sobie wbić gola. Na jego szczęście po analizie VAR sędzia anulował trafienie, dopatrując się faulu na polskim bramkarzu. To jednak nie obroniło go przed atakiem ze strony Gerarda Romero.

Popularny hiszpański dziennikarz i streamer w trakcie transmisji na Twitchu nazwał zachowanie Szczęsnego "wielkim błędem". Wygłosił też bardzo brutalną ocenę. - Przykro mi, ale podzielam powszechną opinię, że Szczęsny nie może być bramkarzem Barcelony - wypalił wprost.

Już nie chcą Szczęsnego w Barcelonie? "Nie chodzi tylko o tę sytuację"

Zastrzeżenia miał jednak nie tylko do wpadki z Clubem Brugge. - Nie chodzi tylko o tę sytuację, ale o wszystkie poprzednie spotkania. Nie interesuje mnie to, że powiecie, że ratował zespół w El Clasico. To był jeden z dwunastu meczów (w rzeczywistości Szczęsny rozegrał w tym sezonie osiem - red.) - ciągnął.

Niestety na niekorzyść Szczęsnego przemawiają również liczby. Odkąd 35-latek ponownie wskoczył do bramki FC Barcelony, jeszcze ani razu nie zanotował czystego konta. Do tej pory w ośmiu meczach puścił aż 15 goli - 9 w lidze i 6 w Lidze Mistrzów. Dla porównania jego konkurent Joan Garcia w siedmiu spotkaniach stracił tylko pięć bramek i trzy razy zagrał "na zero z tyłu".