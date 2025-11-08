To nie żart. 19-letni Polak najlepszym strzelcem ligi włoskiej! Kolejny popis

Daniel Mikołajewski dwa lata temu dotarł z reprezentacją Polski U-17 do półfinału mistrzostw Europy. Na turniej pojechał już jako piłkarz drużyn młodzieżowych Parmy, gdzie jego talent harmonijnie się rozwija (choć sezon 2024/25 spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin). 19-latek pokazuje, co potrafi w Primaverze, najwyższej lidze juniorskiej we Włoszech.

Daniel Mikołajewski strzela jak na zawołanie w Parmie. Tym razem dwa gole

Po dziesięciu meczach Polak miał siedem goli (oraz dwie asysty), co dawało mu prowadzenie w klasyfikacji strzelców. A w piątek 7 listopada jeszcze umocnił się na prowadzeniu, bowiem zdobył dwie bramki przeciwko Cesenie.

Parma przegrywała od 12. minuty, gdy trafił Frederik Tosku. Mikołajewski wyrównał w 37. minucie, trafiając z najbliższej odległości po dograniu Melvina Nwajeia. A zwycięskiego gola strzelił w 80. minucie, wykorzystując katastrofalny błąd defensora rywali, który we własnym polu karnym dograł do Polaka. Jego obie bramki można zobaczyć na poniższym wideo (od 1:30 i 3:13).

Z dziewięcioma trafieniami Mikołajewski ma sporą przewagę nad kolejnymi w klasyfikacji strzelców Tosku, Nicolo Baldo (Atalanta) i Simone Lontanim (AC Milan), mającymi po sześć goli. Dodając do tego dwie asysty Polaka, wychodzi, że średnio w każdym z 11 ligowych spotkań miał on bezpośredni udział przy bramce. A to przecież jego pierwszy sezon w Primaverze.

Daniel Mikołajewski liderem strzelców Primavery. Doczeka się debiutu w seniorach Parmy?

Dzięki ostatniemu zwycięstwu juniorzy Parmy powiększyli dorobek do 21 pkt i przesunęła się na drugie miejsce w tabeli. Tracą tylko punkt do prowadzącej AS Romy, która ma jednak rozegrane o jedno spotkanie mniej, podobnie jak trzecia Fiorentina (21 pkt), piąta Atalanta (20 pkt) i szósta Genoa (19 pkt). Czwarta jest Cesena, zatem parmeńczycy i tak mogą być zadowoleni, że pokonali mocnego rywala i jego kosztem awansowali w tabeli.

Duża w tym zasługa Daniela Mikołajewskiego, który na pewno liczy na szansę w pierwszym zespole. Tam występuje Adrian Benedyczak (osiem meczów i dwie asysty w tym sezonie), a kolejnym napastnikiem związanym z Parmą jest 20-letni Mateusz Kowalski, obecnie przebywający na wypożyczeniu w portugalskim Torreense.