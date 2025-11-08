W Hiszpanii rozpisują się o Szczęsnym. Zero złudzeń. "Ostatnia szansa"

Wojciech Szczęsny pod koniec września wskoczył do bramki FC Barcelony, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Polak nie ma łatwego życia, bowiem w ośmiu meczach łącznie przepuścił 15 bramek i nie zachował żadnego czystego konta.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban powołał kontrowersyjnego piłkarza. "Jeśli narozrabiasz, ale masz papiery na granie, to ci wybaczą"

Wojciech Szczęsny na tapecie w Hiszpanii. "Nie radził sobie najlepiej, choć prawdopodobnie najmniej zawinił"

"Ostatnia szansa Szczęsnego" - ogłasza kataloński dziennik "Sport", gdzie podsumowano ostatnie występy Polaka. "Nie radził sobie najlepiej, choć prawdopodobnie najmniej zawinił, ponieważ trafił do drużyny, która, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, płaci wysoką cenę za zmiany (i styl gry - red.) w defensywie" - podkreślono.

Jednocześnie 35-latek ma też pewne zasługi. "Nawet w meczu takim jak El Clasico stał się jednym z wyróżniających się piłkarzy Barcelony i należy mu się uznanie za obronę rzutu karnego Kyliana Mbappe, który rzadko pudłuje" - przypomniano. Tak jak gorszy występ przeciwko Clubowi Brugge (3:3), gdzie w końcówce stracił piłkę na rzecz Romeo Vermanta i tylko odgwizdanie faulu uratowało go przed kompromitacją: "Jego wyraz ulgi i półuśmiech po decyzji sędziego mówiły wszystko...".

"Sport" zauważył, że Polak przepuszcza blisko dwa gole na mecz (dokładniej 1,88 gola). Jednak i tak powinien zagrać w niedzielnym spotkaniu ligowym z Celtą Vigo: "Na Balaidos Szczęsny będzie walczył o pierwsze czyste konto w tym sezonie. To może być jego ostatnia szansa... Przynajmniej na jakiś czas". Dlaczego?

Wojciech Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych FC Barcelony? "Wszystko na to wskazuje"

Do zdrowia wraca bowiem Garcia. "Wszystko wskazuje na to, że (Hiszpan - red.) od razu wejdzie do podstawowego składu 22 listopada przeciwko Athletic Club" - wskazano. A na niekorzyść Polaka może zadziałać to, co w zeszłym sezonie my pomogło.

"Hansi Flick należy do tych, którzy zmieniają bramkarza, do którego nie są przekonani i nie wahają się, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie z Inakim Peną. Jednak kiedy już (trener - red.) podejmie decyzję, trzyma się jej do końca" - przypomniano. Szczęsny na kolejne szanse mógłby liczyć w Pucharze Króla.

Sprawdź także: Romano nagle ogłosił ws. przyszłości Lewandowskiego! "Konkretne, duże szanse"

Mecz Celta Vigo - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 9 listopada o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.