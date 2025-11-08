W Hiszpanii rozpisują się o Szczęsnym. Zero złudzeń. "Ostatnia szansa"

Wojciech Szczęsny pod koniec września wskoczył do bramki FC Barcelony, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Polak nie ma łatwego życia, bowiem w ośmiu meczach łącznie przepuścił 15 bramek i nie zachował żadnego czystego konta.
"Ostatnia szansa Szczęsnego" - ogłasza kataloński dziennik "Sport", gdzie podsumowano ostatnie występy Polaka. "Nie radził sobie najlepiej, choć prawdopodobnie najmniej zawinił, ponieważ trafił do drużyny, która, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, płaci wysoką cenę za zmiany (i styl gry - red.) w defensywie" - podkreślono.
Jednocześnie 35-latek ma też pewne zasługi. "Nawet w meczu takim jak El Clasico stał się jednym z wyróżniających się piłkarzy Barcelony i należy mu się uznanie za obronę rzutu karnego Kyliana Mbappe, który rzadko pudłuje" - przypomniano. Tak jak gorszy występ przeciwko Clubowi Brugge (3:3), gdzie w końcówce stracił piłkę na rzecz Romeo Vermanta i tylko odgwizdanie faulu uratowało go przed kompromitacją: "Jego wyraz ulgi i półuśmiech po decyzji sędziego mówiły wszystko...".
"Sport" zauważył, że Polak przepuszcza blisko dwa gole na mecz (dokładniej 1,88 gola). Jednak i tak powinien zagrać w niedzielnym spotkaniu ligowym z Celtą Vigo: "Na Balaidos Szczęsny będzie walczył o pierwsze czyste konto w tym sezonie. To może być jego ostatnia szansa... Przynajmniej na jakiś czas". Dlaczego?
Do zdrowia wraca bowiem Garcia. "Wszystko wskazuje na to, że (Hiszpan - red.) od razu wejdzie do podstawowego składu 22 listopada przeciwko Athletic Club" - wskazano. A na niekorzyść Polaka może zadziałać to, co w zeszłym sezonie my pomogło.
"Hansi Flick należy do tych, którzy zmieniają bramkarza, do którego nie są przekonani i nie wahają się, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie z Inakim Peną. Jednak kiedy już (trener - red.) podejmie decyzję, trzyma się jej do końca" - przypomniano. Szczęsny na kolejne szanse mógłby liczyć w Pucharze Króla.
Mecz Celta Vigo - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 9 listopada o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
