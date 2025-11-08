Lewandowski nie będzie zadowolony. Media: Flick zdecydował przed kolejnym meczem

Lewandowski w tym sezonie strzelił dla "Dumy Katalonii" tylko cztery bramki w jedenastu spotkaniach, ale większość gier rozpoczynał z ławki rezerwowych. Wpływ na to miały urazy, które przytrafiły się Polakowi, jednak fakty są takie, że obecnie przegrywa on walkę o miejsce w składzie z Ferranem Torresem. Hiszpan pojawiał się na boisku od pierwszej minuty zarówno w spotkaniu z Elche (3:1) jak i meczu z Club Brugge (3:3). W obu tych grach strzelił po golu.

Lewandowski kolejny raz na ławce

Jak informuje "Sport", taka sytuacja utrzyma się także w kolejnym meczu, a Hansi Flick ponownie od pierwszej minuty da szansę Torresowi. Z uwagi na kontuzje, które od początku obecnego sezonu są plagą Barcelony, Niemiec kolejny raz będzie musiał zamieszać składem. Nieobecni na pewno będą Pedri, Raphinha, Gavi oraz Marc-Andre ter Stegen. Z kolei Eric Garcia podczas spotkania z Bruggią złamał nos. Jeżeli zagra, to w masce ochronnej, ale być może zastąpi go Pau Cubarsi.

Dziennikarze przekazali też, kto pojawi się w bramce "Dumy Katalonii". Chociaż do treningów z zespołem powrócił już Joan Garcia, to w niedzielę o swoje pierwsze czyste konto w sezonie powalczy Wojciech Szczęsny.

Polaka, który w rozegranych 8 meczach stracił 15 bramek, ponownie czeka bardzo trudne zadanie. W ubiegłym sezonie Barcelona lewie wygrała u siebie z Celtą 4:3, po bramce Raphinhii z rzutu karnego w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Z kolei na Estadio de Balaidos, gdzie odbędzie się niedzielny mecz, padł rezultat 2:2.

"Gospodarze są w swojej najlepszej formie w sezonie, odnieśli pięć kolejnych zwycięstw i ostatnio pokonali Dinamo Zagrzeb 3:0 na wyjeździe w Lidze Europy. Plasujący się na dwunastej pozycji w tabeli LaLiga Galisyjczycy pozostawili za wątpliwe wrażenie z początku sezonu, kiedy nie wygrali żadnego z pierwszych dziewięciu meczów ligi" - napisał "Sport".

Przewidywany skład FC Barcelony w meczu z Celtą Vigo:

Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford

Mecz Celta Vigo - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 9 listopada o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.