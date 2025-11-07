Lewandowski już wie! Chodzi o transfer do Milanu

Ekstraklasa, Bundesliga, La Liga. Czy wkrótce do tej listy będziemy mogli dopisać Serie A? Według medialnych doniesień AC Milan jest zainteresowany Robertem Lewandowskim. Katalońskie media ogłosiły nowe wieści, które rzucają światło na przyszłość polskiego napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Bednarz o fatalnych warunkach w szatni Legii: Jak przyjechało Blackburn to od razu uciekli

Milan chce Lewandowskiego. W Katalonii już wiedzą

"Włodarze Milanu spotkali się z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim, aby omówić możliwości podpisania z nim kontraktu. Albo w styczniu, albo gdy wygaśnie jego kontrakt z Barçą, o ile nie zostanie przedłużony. Milan chce powtórzyć operację, którą przeprowadził z weteranem Luką Modriciem, co daje im tak dobre występy w tym sezonie. Lewandowski już wie o chęci podpisania z nim kontraktu przez Milan i jest to dla niego jedną z opcji, które rozważy latem, choć jego priorytetem jest Barca" - pisze kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Według informacji tego źródła Lewandowski miał już nawet powiedzieć Barcelonie, że chciałby zostać na kolejny sezon i byłby nawet skłonny obniżyć swoją pensję i pełnić drugoplanową rolę w drużynie. Póki co wie, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte i zgadza się na to, by czekać na decyzję Barcelony.

"Jego celem jest pozostanie w europejskiej piłce nożnej na kolejny rok, ponieważ wygląda na fizycznie zdolnego do występów na najwyższym poziomie" - uważa wspomniany wyżej dziennik.

Czy takie występy byłyby możliwe w Milanie? Według medialnych doniesień w stolicy Lombardii nie są zadowoleni z występów Santiago Gimeneza. Meksykanin zdobył w tym sezonie zaledwie jednego gola. Nic więc dziwnego, że Massimiliano Allegri - jak przekonują media - chce walczyć o Lewandowskiego.

Gdyby kapitan polskiej kadry trafił do Milanu byłby pierwszym zawodnikiem z naszego kraju występującym w tym klubie od czasu Krzysztofa Piątka, który dla "Rossonerich" rozegrał 41 meczów i zdobył w nich 16 goli.