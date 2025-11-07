Lewandowski wyszedł na trening i się zaczęło. Tak potraktowali go kibice

Gdyby przewidywania co do stanu zdrowia Lewandowskiego po październikowych meczach reprezentacji Polski się sprawdziły, nie mielibyśmy co liczyć, na jego występ w najbliższym meczu Barcelony. Polak naderwał mięsień dwugłowy i miał pauzować nawet do kolejnej przerwy na kadrę, ale uraz nie okazał się aż tak poważny. Nasz reprezentant na przestrzeni ostatnich dni wchodził z ławki w meczach z Elche (3:1) i Club Brugge (3:3) i kto wie, być może z Celtą Vigo otrzyma nieco więcej minut niż kolejno 16 i 32.

Barcelona szykuje się na wyjazd do Vigo. Lewandowski zwarty i gotowy

Dla Barcelony wyjazd do Vigo jest bardzo ważny. Katalończycy muszą wygrać, jako że już teraz tracą w tabeli 5 punktów do Realu Madryt, który w najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z pogromcami Lecha Poznań, czyli Rayo Vallecano. Klub znalazł jednak czas, by otworzyć jeden z treningów dla mediów oraz kibiców. Ci z chęcią skorzystali, na trybunach zjawiło się sporo osób, zaś już po treningu fani polowali na autografy i zdjęcia z piłkarzami.

Lewandowski podszedł do kibiców i zaczęło się szaleństwo

Unikać ich nie zamierzał Robert Lewandowski. Kamery dziennika "Mundo Deportivo" nagrały, jak Polak, a także Marc Casado rozdawali autografy. Szczególnie dużo osób zebrało się wokół Lewandowskiego, który chodził od kibica do kibica i podpisywał się czy to na plakatach, czy na koszulkach. Do sieci trafiło też nagranie, na którym widać, że Polakowi dopisywał humor w trakcie całej sesji. Dodajmy, że ten trening odbył się na Spotify Camp Nou, które już wkrótce ma znów gościć mecze La Liga po ponad dwuipółletniej przerwie.

Barcelona zagra na wyjeździe z Celtą Vigo już w niedzielę 9 listopada o 21:00. Lewandowski jak dotąd świetnie radził sobie przeciwko temu rywalowi. W sześciu meczach strzelił Celcie aż pięć goli. Choć też trzeba dodać, że wszystkie rozpoczynał w wyjściowym składzie, co tym razem nie musi się wydarzyć.