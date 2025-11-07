Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Lewandowski wyszedł na trening i się zaczęło. Tak potraktowali go kibice
Przed FC Barceloną ostatni mecz La Liga przed listopadową przerwą reprezentacyjną. Gdy podczas październikowej Robert Lewandowski doznał urazu, wróżyło się, iż może wrócić do gry dopiero po listopadowym kadrowym graniu. Jednak jego leczenie przebiegło sprawniej i Polak może wyjść na mecz z Celtą Vigo w pierwszym składzie. Na piątkowym treningu otwartym naszemu reprezentantowi dopisywał humor, a gdy podszedł po wszystkim do kibiców, zaczęło się szaleństwo.
Robert Lewandowski
fot. Screen: https://x.com/mundodeportivo/status/1986758291092075004

Gdyby przewidywania co do stanu zdrowia Lewandowskiego po październikowych meczach reprezentacji Polski się sprawdziły, nie mielibyśmy co liczyć, na jego występ w najbliższym meczu Barcelony. Polak naderwał mięsień dwugłowy i miał pauzować nawet do kolejnej przerwy na kadrę, ale uraz nie okazał się aż tak poważny. Nasz reprezentant na przestrzeni ostatnich dni wchodził z ławki w meczach z Elche (3:1) i Club Brugge (3:3) i kto wie, być może z Celtą Vigo otrzyma nieco więcej minut niż kolejno 16 i 32. 

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Barcelona szykuje się na wyjazd do Vigo. Lewandowski zwarty i gotowy

Dla Barcelony wyjazd do Vigo jest bardzo ważny. Katalończycy muszą wygrać, jako że już teraz tracą w tabeli 5 punktów do Realu Madryt, który w najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z pogromcami Lecha Poznań, czyli Rayo Vallecano. Klub znalazł jednak czas, by otworzyć jeden z treningów dla mediów oraz kibiców. Ci z chęcią skorzystali, na trybunach zjawiło się sporo osób, zaś już po treningu fani polowali na autografy i zdjęcia z piłkarzami.

Lewandowski podszedł do kibiców i zaczęło się szaleństwo 

Unikać ich nie zamierzał Robert Lewandowski. Kamery dziennika "Mundo Deportivo" nagrały, jak Polak, a także Marc Casado rozdawali autografy. Szczególnie dużo osób zebrało się wokół Lewandowskiego, który chodził od kibica do kibica i podpisywał się czy to na plakatach, czy na koszulkach. Do sieci trafiło też nagranie, na którym widać, że Polakowi dopisywał humor w trakcie całej sesji. Dodajmy, że ten trening odbył się na Spotify Camp Nou, które już wkrótce ma znów gościć mecze La Liga po ponad dwuipółletniej przerwie.

Barcelona zagra na wyjeździe z Celtą Vigo już w niedzielę 9 listopada o 21:00. Lewandowski jak dotąd świetnie radził sobie przeciwko temu rywalowi. W sześciu meczach strzelił Celcie aż pięć goli. Choć też trzeba dodać, że wszystkie rozpoczynał w wyjściowym składzie, co tym razem nie musi się wydarzyć. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: