Lewandowski pokazał, w jakiej jest formie. Komentarze mówią wszystko

50 - tylko tyle minut spędził na boisku Robert Lewandowski w dwóch ostatnich meczach po powrocie po kontuzji. 37-letni napastnik zagrał 17 minut w meczu z Elche i 33 z Club Brugge. W obu nie zdobył gola i nie miał asysty.

Robert Lewandowski pokazał, co potrafi

FC Barcelona wrzuciła w mediach społecznościowych krótki filmik, na którym pokazuje efektowne zagrania Roberta Lewandowskiego z treningu. "Lewandowski miażdży" - zatytułowano wpis w serwisie X. Na filmiku można zobaczyć, jak m.in. Robert Lewandowski efektownie mija zwodem Marca Bernala, a potem jak zdobywa bramki - m.in. ładnym lobem. Wpis ma już ponad 80 tysięcy wyświetleń i blisko 80 komentarzy. Większość internautów chwali Lewandowskiego.

"Wrócił i jest w formie", Hansi ponownie wystawi ego gościa do pierwszej jedenastki", "Lewy to nieustająca harówka. Koleś ma nogi magika i etykę pracy bestii. Chyba to właśnie sprawia, że tak dobrze radzi sobie na boisku", "Potrzebujemy Ciebie Lewandowski", "Lewy wciąż ma to coś! Ten finisz na treningu wygląda jak zawsze" - to tylko niektóre z komentarzy.

Były też jednak takie, w których kibice zastanawiają się, czemu Lewandowski takich samych rzeczy nie robi podczas meczów.

"Dlaczego nie robi tego w meczach?", "Gdyby tylko robił to samo w prawdziwych meczach..." - czytamy.

Lewandowski wciąż walczy, by odzyskać miejsce w podstawowej jedenastce FC Barcelony. Na razie przegrywa rywalizację z Ferranem Torresem.

Polak w tym sezonie zagrał w jedenastu meczach, zdobył cztery bramki. W sumie jego bilans dla FC Barcelony to: 158 spotkań, 105 goli i 20 asyst.

FC Barcelona w niedzielę w 12. kolejce La Ligi zagra na wyjeździe z 12. drużyną tabeli - Celtą Vigo. Początek spotkania o godz. 21.

