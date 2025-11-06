Przez ostatnie kilkanaście dni Robert Lewandowski nie był do dyspozycji Hansiego Flicka w Barcelonie ze względu na naderwanie mięśnia dwugłowego uda. Napastnik nabawił się tej kontuzji podczas meczu z Litwą na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Teraz Lewandowski wrócił już do gry i wszedł z ławki rezerwowych w meczach z Elche (3:1) i Club Brugge (3:3). Przed listopadowym zgrupowaniem kadry Lewandowski zapewne wystąpi jeszcze w spotkaniu przeciwko Celcie Vigo.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

Były napastnik Realu porównał się z Lewandowskim. "W szczytowej formie"

Ivan Zamorano był gościem programu El Cafelito, prowadzonego przez Josepa Pedrerola w El Chiringuito de Jugones. W jego trakcie były napastnik porównywał się do aktualnych snajperów w Europie, w tym do Lewandowskiego. - Robert Lewandowski jest najbardziej podobny do mnie, ale w szczytowej formie byłem od niego lepszy - stwierdził Chilijczyk.

- Myślę, że z Luisem Suarezem mógłby być remis. Przede mną są Karim Benzema i Kylian Mbappe. Uwielbiam Karima, uważam, że to bardzo wszechstronny zawodnik. Mbappe zresztą też. Jestem bardziej kompletny od Erlinga Haalanda - dodał Zamorano. Gdy Ivan dostał pytanie, od których napastników na pewno jest lepszy, wskazał m.in. Alvaro Moratę, Zlatana Ibrahimovicia, Edinsona Cavaniego, Diego Costę czy Radamela Falcao.

W trakcie swojej kariery Zamorano grał w barwach Bolonii (1988-1989), Sevilli (1990-1992), Realu Madryt (1992-1996), Interu Mediolan (1996-2001), Club America (2001-2003) czy Colo-Colo (2003). Zamorano zagrał 173 mecze w barwach Realu, w których strzelił 101 goli i zanotował 22 asysty.

Tak Lewandowski widzi swoją przyszłość. "Nie spieszę się"

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku. Jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że nie zostanie on przedłużony. Jakie plany na przyszłość ma Lewandowski?

Zobacz też: Tak Lewandowski miał zwalniać trenerów w kadrze i klubach. "Jeden schemat"

- Jeśli chodzi o moją przyszłość, jestem spokojny; to nie jest najważniejszy moment. Teraz są ważne rzeczy: klub i reprezentacja. Skupiam się na tym, żeby dać z siebie wszystko i wygrywać mecze oraz tytuły. Przede wszystkim się nie spieszę. Ostatecznie najważniejsze będzie to, jak będę się czuł po zakończeniu sezonu. Muszę zobaczyć, co zrobię ze swoim życiem, ale teraz skupiam się na strzelaniu goli i zdobywaniu tytułów z drużyną - powiedział.

Lewandowski przyznał też, że zdrowotnie czuje się już dużo lepiej. - Czuję się dobrze po kontuzji, fizycznie czuję się świetnie. Grałem już z drużyną dwa dni temu i dla mnie najważniejsze jest to, jak mogę pomóc jej wygrać - opowiadał napastnik przed meczem z Club Brugge.