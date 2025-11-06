To była 15:10. Barcelona nagle poinformowała o kontuzji gwiazdora

Kontuzje w ekipie Hansiego Flicka pojawiły się jeszcze w okresie przygotowawczym. Wówczas problemy z dwugłowym uda miał Robert Lewandowski, który ostatecznie ominął pierwszą kolejkę La Liga. W kolejnych tygodniach z gry wypadali m.in. Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia czy Dani Olmo. Pod koniec października Barca otrzymała natomiast naprawdę poważny cios: urazu doznał Pedri, który może pauzować nawet do końca roku.

Erika Garcia kontuzjowany. Barca wydała komunikat

W środę FC Barcelona zremisowała z Clubem Brugge 3:3 i ponownie nie przeszła przez spotkanie "bez szwanku". Po jednym z boiskowych starć złamania nosa doznał Eric Garcia. Hiszpan opuścił boisko w doliczonym czasie gry, a klub wydał w jego sprawie specjalny komunikat. "Zawodnik pierwszego zespołu Eric Garcia doznał złamania nosa. Będzie występował z maską ochronną, a jego postępy w rehabilitacji zdeterminują, czy zagra w nadchodzącym spotkaniu z Celtą - czytamy.

Warto podkreślić, że Garcia, który w przeszłości był momentami głębokim rezerwowym Barcy, stał się bardzo ważnym graczem w talii Hansiego Flicka. Jego wszechstronność pozwala mu grać zarówno na prawej obronie, jak i na środku obrony. Potrafi imponować też podłączaniem się do ataku, w tym sezonie zdążył już zapisać się na listę strzelców. Kibice mistrza Hiszpanii na pewno zatem trzymają kciuki, aby 25-latek mógł bez przeszkód grać z maską ochronną do czasu pełnego wyleczenia kontuzji.

FC Barcelona zagra z Celtą Vigo w niedzielę, 9 listopada. Początek spotkania o godzinie 21:00.