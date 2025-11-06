Zero litości dla Szczęsnego. Wskazują na niego palcem. "Problem jest taki"

Wojciech Szczęsny nie zachwycił w meczu FC Barcelony z Clubem Brugge. "W 90. minucie, przy wyniku 3:3, postanowił okiwać napastnika rywali. Stracił piłkę i stracił czwartego gola. Uratował go VAR - sędziowie dopatrzyli się, że był faulowany" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Polak został surowo oceniony przez hiszpańskie media, które teraz szerzej analizują jego grę.

Wojciech Szczęsny na cenzurowanym w Hiszpanii. "FC Barcelona traci trzy razy więcej"

"Ze Szczęsnym Barcelona traci trzy razy więcej goli niż z Joanem Garcią" - czytamy na portalu radia Cadena SER. Tam opublikowano wypowiedzi hiszpańskich dziennikarzy z ostatniej audycji "El Sanedrin de El Larguero', a temat polskiego bramkarza poruszył Sique Rodriguez.

- Ze Szczęsnym Barcelona straciła trzy razy więcej bramek niż z Garcią - powiedział. W zasadzie nie minął się z prawdą, gdyż Polak wpuścił 14 goli, a Hiszpan pięć. - Barcelona ma problemy strukturalne, które wskazują na trenera. To punkt numer jeden, ale są kontuzje, które, jeśli zostaną wyleczone, pozwolą drużynie się rozwijać - dodał. Po czym wskazał mankament Polaka.

- Problem Szczęsnego jest taki, że nie jest dobrym bramkarzem w sytuacjach jeden na jeden, a przy stylu gry Barcelony takich sytuacji jest wiele. Nie opuszcza swojego pola karnego, a golkiper Barcelony musi wychodzić ze swojego pola karnego i myślę, że to robi ogromną różnicę - wytłumaczył.

Wojciech Szczęsny ma problem. Liczby nie bronią go w rywalizacji z Joanem Garcią

Sprawie przyjrzała się również "Marca". "Barcelona ma problem z obroną" - ogłoszono. "Dziewięć kolejnych spotkań, w których straciła co najmniej jedną bramkę" - przypomniano. Seria zaczęła się jeszcze z hiszpańskim golkiperem, ale w kolejnych ośmiu potyczkach bronił Polak. "Od czasu kontuzji Garcii drużyna traciła gola w każdym meczu. W sumie 14, odkąd Szczęsny stanął w bramce" - podsumowano. Do wpisu w serwisie X załączono również grafikę z występami poszczególnych bramkarzy.

Na obronę 35-latka można przywołać klasę rywali - on grał przeciwko Realowi Madryt (lider La Ligi) czy w trzech meczach LM, w tym z PSG. Podczas gdy 11 lat młodszy rywal głównie z zespołami spoza ligowej czołówki (tylko Getafe i Rayo Vallecano są obecnie w Top 10) i raz w LM.

Jednak Polak od dłuższego czasu wyciąga sporo piłek z siatki. "Szczęsny przepuścił 31 bramek w ostatnich 16 meczach dla Barcelony" - zauważył profil Barca Times w serwisie X. To daje średnią blisko dwa puszczone gole na spotkanie. "Od czasu zastąpienia Joana Garcii w bramce, nie zachował jeszcze czystego konta w tym sezonie" - dodano. Dla porównania Hiszpan z siedmiu spotkań trzy zakończył bez straty gola.

Po 12 kwietnia Polak tylko dwukrotnie zachował czyste konto, a po 22 kwietnia już tylko raz - 15 maja w ligowym meczu z Espanyolem (2:0), w którego bramce stał... Garcia. Tamten korespondencyjny pojedynek wygrał Szczęsny, ale patrząc na obecne nastroje, to Hiszpan wydaje się być bardziej ceniony.

Wszystko wskazuje na to, że 35-latek stanie między słupkami FC Barcelony w nadchodzącym ligowym starciu z Celtą Vigo (niedziela 9 listopada). Później sytuacja ma się zmienić. - Spodziewamy się, że Joan Garcia wróci do drużyny w pierwszym meczu po przerwie na kadrę - mówił trener Hansi Flick, mając na myśli potyczkę z Athletikiem Bilbao (22 listopada) w La Lidze.