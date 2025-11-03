W niedzielny wieczór FC Barcelona wróciła na zwycięską ścieżkę i pokonała Elche 3:1 w meczu 11. kolejki LaLigi. W bramce ponownie ujrzeliśmy Wojciecha Szczęsnego, który wskoczył między słupki w związku z kontuzją Joana Garcii. Uraz leczy także Marc-Andre ter Stegen, który na początku sezonu był wypychany z klubu.

Szczęsny zareagował na zwycięstwo Barcy z Elche

Wokół niego i władz klubu powstał konflikt, który mógł nawet się skończyć odebraniem mu opaski kapitańskiej. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i nie ma między nimi urazy. Niemiec - mimo braku możliwości gry - jest on obecny na meczach. Niedawno sieć obiegło nagranie, jak m.in. ter Stegen podszedł do grającego w Elche na wypożyczeniu Inakiego Peni. Konkurenci podeszli porozmawiali ze sobą po koleżeńsku i śmiali się. W międzyczasie pojawił się Wojciech Szczęsny, który podszedł do nich od tyłu i... objął po ojcowsku.

Bramki dla FC Barcelony w meczu z Elche strzelali Lamine Yamal, Ferran Torres i Marcus Rashford. Jedynego gola dla beniaminka zdobył Rafa Mir, a przy jego uderzeniu Wojciech Szczęsny był bez szans.

Wielu piłkarzy już zareagowało na ten triumf w 11. kolejce LaLiga. Robert Lewandowski zamieścił na Instagramie trzy zdjęcia, które podpisał zdaniem "good to be back", czyli "dobrze być z powrotem". Z kolei Wojciech Szczęsny, który wciąż czeka na pierwsze czyste konto w tym sezonie napisał: "Świetne zwycięstwo, ważne trzy punkty dla naszej drużyny! Czekamy już na kolejny mecz".

Teraz głos zabrał kapitan FC Barcelony - Marc-Andre ter Stegen. Niemiec nie wysilił się na rozpisywanie, tylko udostępnił na swojej relacji post FC Barcelony z ogłoszeniem zwycięzcy i strzelców gola. Poniżej podpisał je trzema emoji klaszczących dłoni.

Reakcja ter Stegena po meczu z Elche Screen - https://www.instagram.com/stories/mterstegen1/

Trudny czas ter Stegena w Barcelonie

Ostatnie miesiące dla ter Stegena są bardzo trudne - jest kontuzjowany, niechciany w klubie i może opuścić mistrzostwa świata 2026, na których miał być po raz pierwszy "jedynką" po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Manuela Neuera.

Jakby tego było mało "Marca" niedawno przeprowadziła ankietę, w której zapytała kibiców: "Czy uważasz, że ter Stegen odejdzie w styczniu?". Aż 45 procent głosujących zaznaczyło opcję, że odejdzie. "Kolejne 14 procent ankietowanych jest zdania, że Barcelona będzie wywierać w styczniu presję na ter Stegenie, aby odszedł. Z kolei 32 procent uważa, że Niemiec nie opuści stolicy Katalonii, bo nigdy nie chciał tego zrobić. Kolejne dziewięć procent jest zdania, że odejdzie, ale latem" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.