Polska aktorka na meczu Barcelony. Oto co zrobiła, gdy zobaczyła tatę Yamala

FC Barcelona nieco powetowała sobie porażkę w ostatnim El Clasico. W sobotę wygrała na Montjuic z Elche 3:1 po golach Lamine'a Yamala, Ferrana Torresa, Marcusa Rashforda i honorowym trafieniu Rafy Mira. Całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny, a w 74. minucie na boisko wszedł Robert Lewandowski. Nasi zawodnicy tym razem mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie z trybun. Ich poczynania z bliska oglądała Katarzyna Zielińska.

Katarzyna Zielińska poszła na mecz Barcelony. Pokazała, co zrobił Szczęsny

Aktorka znana z seriali "Barwy szczęścia" czy "Przyjaciółki" wybrała się na mecz wraz ze swoim synkiem Heniem. Wyjazd do Barcelony chętnie relacjonowała na InstaStories. - No to idziemy kibicować z Heniusiem. Komu? Barcelonie. Ale super! Przylecieliśmy we dwójkę i idziemy na mecz. A co! - mówiła.

Później udostępniła również krótkie filmiki z naszymi reprezentantami. Pokazała np., jak Wojciech Szczęsny pomaga się rozciągnąć Ronaldowi Araujo, gdy tego zaczęły łapać skurcze. "Boski" - skomentowała zachowanie polskiego bramkarza. Nagrała również wejście na plac gry Roberta Lewandowskiego. - Przynosimy szczęście - napisała, dodając zdjęcie z tablicą wyników po końcowym gwizdku.

Zielińska zobaczyła ojca Yamala. Nie przepuściła okazji

Nie był to jednak koniec wrażeń związanych z kibicowaniem. Zielińska pochwaliła się czymś jeszcze. - Yamala autografu nie mamy, ale... - napisała pod filmikiem, na którym widzimy schodzącego z boiska Lamine'a Yamala. Po chwili zaś wrzuciła zdjęcie swojego syna z... ojcem młodego gwiazdora Barcelony - Mounirem Nasraouim. - Tatkę Yamala mamy. Szczęścieeee - skomentowała.

Wizyta w Barcelonie z pewnością była więc dla aktorki i jej synka bardzo udana. Następna okazja, by oglądać ekipę Lewandowskiego i Szczęsnego nadarzy się za to już w środę 5 listopada. FC Barcelona zagra wtedy na wyjeździe z Club Brugge w Lidze Mistrzów. Początek o godz. 21:00.