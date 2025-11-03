Lewandowski wziął sprawy w swoje ręce. Oto co powiedział piłkarzom Barcelony

W niedzielny wieczór Robert Lewandowski wrócił do gry po tym, jak nabawił się kontuzji mięśniowej w meczu Polski z Litwą (2:0). Napastnik pojawił się w 74. minucie spotkania FC Barcelony z Elche, zmieniając Marcusa Rashforda. Katalończycy wygrali to spotkanie 3:1, a 37-latek oddał jedno niegroźne uderzenie i nie wpłynął ostatecznie na końcowy wynik tej rywalizacji.

Robert Lewandowski chce poprawy w grze FC Barcelony

Dla Barcelony ta wygrana była o tyle cenna, że przyszła po fatalnym październiku, w którym poniosła aż trzy porażki przy zaledwie dwóch odniesionych zwycięstwach. Do tego przed tygodniem była porażka 1:2 z Realem Madryt w ligowym El Clasico. Nawet w drugiej połowie z Elche Barcelona miała problem z kontrolowaniem gry, co przyznał Marc Casado, który zdradził, co na jednym z treningów powiedział Robert Lewandowski.

- Robert powiedział w tym tygodniu, że musimy być wobec siebie krytyczni, ponieważ są rzeczy, które wciąż musimy poprawić - podkreślił pomocnik Barcelony. - W pewnych momentach, gdy traciliśmy piłkę, a Elche atakowało wieloma zawodnikami, trudno było nam utrzymać równowagę. W takich sytuacjach musimy zachować spokój i starać się lepiej kontrolować tempo gry - zaznaczył.

- Jak powiedziałem, jesteśmy w pełni świadomi tego, nad czym musimy popracować, ale myślę, że ostatnie 10-15 minut było dobre i zakończyliśmy mecz z pewnością siebie i determinacją - podsumował.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 5 listopada o godz. 21:00, gdy zmierzy się na wyjeździe z Club Brugge w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Relację tekstową z tej rywalizacji będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.