FC Barcelona przystąpiła do rywalizacji z Elche po przegranym starciu z Realem Madryt (1:2). "Królewscy" są w bardzo dobrej formie - w sobotę wygrali kolejne spotkanie ligowe, pokonując tym razem Valencię 4:0. To oznaczało, że mistrzowie Hiszpanii potrzebuję zwycięstwa, by ponownie tracić do lidera La Ligi pięć punktów. "Duma Katalonii" wywiązała się z roli faworyta, triumfując 3:1.

Flick ma powody do zadowolenia. "Dobrze ich naciskaliśmy"

Po pierwszej połowie Barcelona prowadziła 2:1. Bramki dla tego zespołu zdobywali Lamine Yamal i Ferran Torres. Po przerwie gola strzelił Marcus Rashford, będący w naprawdę dobrej dyspozycji w tym sezonie. Mistrzowie Hiszpanii miewali różne momenty w obecnej kampanii, ale tym razem Hansi Flick wyglądał na naprawdę zadowolonego. Na konferencji prasowej po starciu z Elche wskazał, co mu się podobało w grze jego podopiecznych.

- Jestem zadowolony z tego, co dziś zrobiliśmy. Pierwsze gole wzięły się z pressingu i to mi się podobało. Najważniejsze dziś jest to, że wygraliśmy. To są trzy punkty. Z zespołem, który naprawdę lubię. Dobrze ich naciskaliśmy, z dużą intensywnością. To właśnie musimy robić. Mieliśmy sytuacje, by strzelić znacznie więcej goli. Oni też mogli zdobyć jeszcze jedną czy dwie bramki - powiedział cytowany przez dziennik "Marca".

Jednocześnie dał do zrozumienia, że ciągłe rotowanie składem przez kontuzje, jest dla niego uciążliwe. - Wrócili Olmo i Lewandowski, ale brakuje nam Joana Garcii, Christensena, Raphinhi… brakuje nam sporo jakości. Ale w tym tygodniu mieliśmy bardzo dobre treningi, najlepsze w sezonie - zaznaczył.

Ważna deklaracja Flicka. Chodzi o Joana Garcię i Szczęsnego

W niedzielę między słupkami bramki Barcelony ponownie stanął Wojciech Szczęsny. Flick został zapytany o rehabilitację Joana Garcii. Hiszpan w tym tygodniu trenował już na boisku, ale niemiecki szkoleniowiec powiedział, że jeszcze podstawowy golkiper nie jest gotowy do gry. Tymczasem w środę mistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe z Club Brugge w Lidze Mistrzów.

- W środę na pewno nie wróci do składu. Za to mogę powiedzieć, że robi bardzo duże postępy. Trenuje w bardzo dobry sposób i wygląda to obiecująco - podkreślił Flick.

Bardzo możliwe, że Joan Garcia pojawi się w składzie FC Barcelony po przerwie reprezentacyjnej. Wówczas w pierwszym meczu po spotkaniach drużyn narodowych "Duma Katalonii" podejmie Athletic Bilbao (22 listopada, godz. 16:15).