Tak wygląda tabela ligowa po tym, co zrobiła Barcelona

W poprzednią niedzielę FC Barcelona przegrała na wyjeździe z Realem Madryt 1:2. To sprawiło, że "Królewscy" powiększyli przewagę nad mistrzami Hiszpanii do pięciu punktów. Real przegrał w tym sezonie tylko jeden mecz, a poza tym jest nieomylny.

Barcelona z pewnym zwycięstwem nad Elche

W niedzielę "Duma Katalonii" otrzymała szansę, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Na drodze podopiecznych Hansiego Flicka stanęło Elche, czyli ekipa, która w trzech ostatnich spotkaniach ligowych zdobyła zaledwie punkt. Co prawda Flick chwalił ten zespół na przedmeczowej konferencji prasowej, ale to gospodarze byli wyraźnymi faworytami do zwycięstwa.

I FC Barcelona wywiązała się z zadania. Do przerwy prowadziła 2:1. Już po 12 minutach na tablicy świetlnej widniał rezultat 2:0.

Bramki dla mistrzów Hiszpanii zdobyli Lamine Yamal oraz Ferran Torres. W końcówce pierwszej części gry gola dla gości strzelił Rafael Mir. Ostatnie słowo należało jednak do Blaugrany. Po przerwie - w 61. minucie - wynik ustalił Marcus Rashford.

Barcelona wraca na drugie miejsce. Villarreal uzupełnia podium

Jeszcze przed niedzielnymi spotkaniami La Ligi na drugiej pozycji w tabeli znajdował się Villarreal. W sobotę ekipa z Estadio de La Ceramica rozbiła u siebie Rayo Vallecano 4:0. Dzięki temu Villarreal powiększył dorobek do 23 punktów i wyprzedził FC Barcelonę.

"Duma Katalonii" po triumfie nad Elche wróciła na drugą lokatę. Na ten moment ma 25 punktów. Prowadzi wcześniej wspomniany Real Madryt, który zgromadził 30 "oczek". W czołówce blisko podium jest Atletico Madryt (22 pkt). Tabelę zamyka natomiast Girona (7 pkt).

Tabela La Ligi po zwycięstwie Barcelony:

1. Real Madryt 11 meczów, 30 punktów, bilans bramek: 26-10

2. FC Barcelona 11 meczów, 25 pkt, 28-13

3. Villarreal 11 meczów, 23 pkt, 23-10

4. Atletico Madryt 11 meczów, 22 pkt, 21-10

5. Espanyol 11 meczów, 18 pkt, 15-13

6. Getafe 11 meczów, 17 pkt, 12-13

7. Real Betis 10 meczów, 16 pkt, 15-12

8. Deportivo Alaves 11 meczów, 15 pkt, 11-10

9. Elche 11 meczów, 14 pkt, 12-13

10. Rayo Vallecano 11 meczów, 14 pkt, 12-14

11. Athletic Bilbao, 11 meczów, 14 pkt, 11-13

12. Celta Vigo 11 meczów, 13 pkt, 13-14

13. Sevilla 11 meczów, 13 pkt, 17-19

14. Real Sociedad 11 meczów, 12 pkt, 13-16

15. Osasuna 10 meczów, 10 pkt, 9-12

16. Real Mallorca 10 meczów, 9 pkt, 11-15

17. Levante 11 meczów, 9 pkt, 15-20

18. Valencia 11 meczów, 9 pkt, 10-20

19. Real Oviedo 10 meczów, 7 pkt, 7-19

20. Girona 11 meczów, 7 pkt, 10-24