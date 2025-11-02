Nie czekali do końca meczu. Tak ocenili to, co zrobił Szczęsny

FC Barcelona chciała szybko zapomnieć po przegranej 1:2 z Realem Madryt w El Clasico i udanie rozpocząć nowy miesiąc. W niedzielny wieczór przed własną publicznością Katalończycy podjęli Elche i byli murowanymi faworytami. Dość powiedzieć, że przyjezdni ostatni raz urwali punkty Barcelonie u siebie w maju 2014 roku, gdy padł remis 0:0. Od tamtego czasu obie drużyny rozegrały w sumie 11 spotkań (w lidze, Pucharze Króla i sparingach). Było to 11 wygranych Barcelony przy bilansie bramkowym 36:3.

Od pierwszej minuty to spotkanie rozpoczął Wojciech Szczęsny, a Robert Lewandowski był na ławce rezerwowych. Od początku Barcelona przeważała, a efekt tego był już w dziewiątej minucie spotkania, gdy gola strzelił Lamine Yamal. Dwie minuty później prowadzenie podwyższył Ferran Torres. A Wojciech Szczęsny? Polak był całkowicie bezrobotny, a jego gra ograniczała się do wyłapywania dośrodkowań oraz rozgrywania piłki. Ale do czasu. W 42. minucie Elche przeprowadziło fantastyczną kontrę, którą pewnie wykończył Rafa Mir. Był to pierwszy i jedyny strzał gości w tej połowie. Do przerwy było 2:1 dla mistrzów Hiszpanii.

Tak w Katalonii ocenili pierwszą połowę w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego

"Elche miało tylko jedną klarowną okazję do zdobycia gola – strzał Rafy Mira tuż przed przerwą zmniejszył stratę. Niewiele mógł zrobić, żeby go zatrzymać. Wcześniej był niewiele więcej niż widzem" - ocenił kataloński "Sport", wystawiając Szczęsnemu "6" w 10-stopniowej skali. "Gol Rafy Mira był nie do obrony" - stwierdziło "Mundo Deportivo".

