Barcelona napisała niesamowitą historię! Co za wyczyn

15 grudnia 2024 roku - wtedy FC Barcelona sensacyjnie przegrała u siebie z Leganes 0:1 po golu Sergio Gonzaleza z czwartej minuty spotkania. Było to też ostatnie spotkanie, w którym Katalończycy nie trafili do siatki. Od tamtego czasu rozegrali 49 meczów i w każdym z nich - niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia - przynajmniej raz trafili do bramki rywali. To była już najlepsza seria w historii klubu, bijąca dokonania ekip prowadzonych przez Josepha Raicha (44 mecze z rzędu z golem w 1944 roku) i Luisa Enrique (43 takie spotkania w 2015 roku).

FC Barcelona śrubuje rekord klubu, ale do innych jeszcze daleka droga

W niedzielny wieczór FC Barcelona zagrała u siebie z Elche i - co nie może dziwić - znowu zdobyła bramkę. W dziewiątej minucie Lamine Yamal wpakował piłkę do siatki rywali i tym samym ekipa Flicka może poszczycić się już serią 50. spotkań z rzędu z golem! To absolutny rekord w historii klubu, który można tylko śrubować, bo pobić go w przyszłości będzie na pewno bardzo trudno.

Jest jednak bez wątpienia kogo gonić, gdyż dokonaniom Barcelony daleko do innych drużyn, które notowały jeszcze bardziej spektakularne serie meczów z rzędu z golem:

River Plate: 96 (1936-1939)

Bayern Monachium: 84 (2020-2021)

Sao Paulo: 82 (1930-1933)

Santos: 73 (1961-1963)

Real Madryt: 73 (2016-2017)

Okazję na przedłużenie tej serii FC Barcelona będzie miała już w środę 5 listopada o godz. 21:00, gdy zagra na wyjeździe z Club Brugge. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.