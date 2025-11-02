Po porażce w El Clasico z Realem Madryt 1:2 FC Barcelona miała aż tydzień wolnego, żeby przygotować się do domowej potyczki z Elche. Z jednej strony był to czas na odzyskanie niektórych kontuzjowanych zawodników, a z drugiej przepracowanie porażki z odwiecznym rywalem.

Z perspektywy polskiego kibica oraz naszej kadry ważne było, czy Robert Lewandowski będzie gotowy do gry w tym meczu. W środku tygodnia pojawiły się pozytywne informacje i faktycznie napastnik znalazł się w kadrze na to spotkanie, ale rozpocznie je na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty wybiegnie za to Wojciech Szczęsny, który jednak może czuć powoli na karku oddech Joana Garcii, gdyż ten wraca powoli do treningów.

Skład FC Barcelony na mecz z Elche:

Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

Wydaje się, że FC Barcelona nie powinna mieć większe problemów z pokonaniem Elche. Co prawda beniaminek jest na wysokim, ósmym miejscu w tabeli i ma 14 punktów, to ostatni raz punkty Katalończykom urwał u siebie w maju 2014 roku, gdy padł remis 0:0. Od tamtego czasu obie drużyny rozegrały w sumie 11 spotkań (w lidze, Pucharze Króla i sparingach). Było to 11 wygranych Barcelony przy bilansie bramkowym 36:3. Jednym słowem - przepaść.

Mecz FC Barcelona - Elche rozpocznie się w niedzielę 2 listopada o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.