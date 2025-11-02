Media: Oto skład Barcelony na mecz z Elche! Flick zdecydował ws. Lewandowskiego

FC Barcelona wraca do gry po przegranym El Clasico (1:2 z Realem Madryt). Tym razem jej przeciwnikiem w rozgrywkach La Ligi będzie Elche, zajmujące ósmą pozycję w tabeli (obrońcy tytułu są trzeci). Hiszpańskie media przewidują, jakie decyzje podejmie trener Hansi Flick.
Przy układaniu wyjściowej jedenastki Niemiec musi się trochę wysilić. Z powodu kontuzji niedostępni są Raphinha, Andreas Christensen, Joan Garcia czy Pedri (i tak pauzowałby za czerwoną kartkę z Klasyku), ale są również pozytywne wiadomości.
- Mamy w tym spotkaniu do dyspozycji z powrotem Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej. To poszerzy mu pole manewru w ofensywie, chociaż obaj zawodnicy mają zacząć na ławce rezerwowych.
W pierwszym składzie znajdzie się za to Szczęsny, który bardzo udanie zastępuje Garcię (w El Clasico obronił dziewięć strzałów, w tym Kyliana Mbappe z rzutu karnego). Do gry od początku awizowany jest też m.in. Ferran Torres, który zajmie miejsce na środku ataku.
Mecz FC Barcelona - Elche zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
