Media: Oto skład Barcelony na mecz z Elche! Flick zdecydował ws. Lewandowskiego

FC Barcelona wraca do gry po przegranym El Clasico (1:2 z Realem Madryt). Tym razem jej przeciwnikiem w rozgrywkach La Ligi będzie Elche, zajmujące ósmą pozycję w tabeli (obrońcy tytułu są trzeci). Hiszpańskie media przewidują, jakie decyzje podejmie trener Hansi Flick.

FC Barcelona zagra z Elche w La Lidze. Hansi Flick zdecydował ws. Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego

Przy układaniu wyjściowej jedenastki Niemiec musi się trochę wysilić. Z powodu kontuzji niedostępni są Raphinha, Andreas Christensen, Joan Garcia czy Pedri (i tak pauzowałby za czerwoną kartkę z Klasyku), ale są również pozytywne wiadomości.

- Mamy w tym spotkaniu do dyspozycji z powrotem Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej. To poszerzy mu pole manewru w ofensywie, chociaż obaj zawodnicy mają zacząć na ławce rezerwowych.

W pierwszym składzie znajdzie się za to Szczęsny, który bardzo udanie zastępuje Garcię (w El Clasico obronił dziewięć strzałów, w tym Kyliana Mbappe z rzutu karnego). Do gry od początku awizowany jest też m.in. Ferran Torres, który zajmie miejsce na środku ataku.

Wyjściowy skład FC Barcelony na mecz z Elche

wg "Marki" i "Mundo Deportivo" : Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

Mecz FC Barcelona - Elche zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.