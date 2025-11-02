Yamal kupił willę za fortunę. Nie uwierzysz, kto w niej wcześniej mieszkał

Trzy lata temu piosenkarka Shakira i były piłkarz FC Barcelony Gerard Pique ogłosili, że za 14 milionów euro wystawiają na sprzedaż swoją willę w Esplugues de Llobregat (miasto w północno-wschodniej Hiszpanii, w Katalonii), w której mieszkali, jak byli małżeństwem. Para rozstała się w czerwcu 2022 roku. Zagraniczne media pisały, że powodem rozstania była zdrada Pique, który też dość szybko znalazł sobie nową partnerkę.

Lamine Yamal kupił luksusową willę

Wiadomo już, kto kupił byłą willę Shakiry i Pique. Okazało się, że nabywcą został Lamine Yamal, jeden z najlepszych piłkarzy świata. 18-letni piłkarz FC Barcelony udostępnił w mediach społecznościowych serię zdjęć willi, w tym jedno, na którym widać go w ogrodzie jego nowego domu. Taką informację przekazał portal "Mamarazzis". Jego post na Instagramie szybko zdobył ponad dwa miliony polubień.

"Napastnik Barcelony kupił dwie sąsiadujące ze sobą nieruchomości, jedną o powierzchni 869 m² i drugą o powierzchni 371 m². To jedyny wspólny majątek byłego obrońcy Barcelony i kolumbijskiej piosenkarki" - czytamy w hiszpańskim dzienniku "Mundo Deportivo".

Yamal miał zapłacić 10,5 mln euro za zakup willi. Jest ona już strzeżona przez ochroniarza. Yamal ma tam na razie mieszkać ze swoim kuzynem i przyjacielem. Na obiekcie jest kryty i odkryty basen oraz kort tenisowy.

Willę można zobaczyć tutaj.

Yamal w tym sezonie zagrał w ośmiu meczach, zdobył trzy gole i miał pięć asyst. W sumie dla FC Barcelony zagrał 114 razy, strzelił 28 bramek i miał 39 asyst.

FC Barcelona po 10 kolejkach ma 22 punktów i jest wiceliderem La Ligi. Do prowadzącego Realu Madryt traci pięć punktów. W Lidze Mistrzów drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka po trzech kolejkach z sześcioma punktami jest na dziewiątej pozycji.

FC Barcelona w niedzielę, 2 listopada w 11. kolejce La Ligi podejmie 9. zespół ligi - Elche. Początek meczu o godz. 18.30. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.