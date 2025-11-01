Flick wyszedł na konferencję i ogłosił ws. Lewandowskiego i Szczęsnego

FC Barcelona w ubiegłą niedzielę przegrała z Realem Madryt 1:2 w El Clasico rozgrywanym na Santiago Bernabeu. "Dumę Katalonii" z wielu opresji ratował Wojciech Szczęsny, który zanotował kilka świetnych interwencji, broniąc m.in. rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Nie zmienia to faktu, że po porażce z drużyną Xabiego Alonso Barcelona traci do Realu w tabeli La Ligi już pięć punktów.

Flick może skorzystać z Lewandowskiego. Oto co mówi o Elche

W kolejną niedzielę zespół z Katalonii postara się wrócić na dobre tory. Podejmie Elche, które zajmuje obecnie 9. miejsce w ligowej tabeli. W ostatnich trzech spotkaniach Elche zdobyło tylko punkt, ale piłkarze Barcelony zdają sobie sprawę z faktu, że nie mogą zlekceważyć rywala. W drużynie gospodarzy ponownie zabraknie kilku kluczowych zawodników.

Na konferencji prasowej przed tym spotkaniem Hansi Flick nie chciał już wracać do przegranego klasyku z Realem Madryt. Pochwalił natomiast najbliższego rywala i zwrócił uwagę na to, że do gry będą gotowi Robert Lewandowski i Dani Olmo.

- To zupełnie inny rodzaj meczu i podoba mi się, jak gra Elche - grają dobrze, jako drużyna i znajdują różne rozwiązania. Musimy wywierać na nich presję tak, jak chcemy, trzymając się planu gry. Podobały mi się ich dwa ostatnie mecze. Mamy w tym spotkaniu do dyspozycji z powrotem Olmo i Lewandowskiego.

Flick tajemniczy. "Zobaczymy, jak się zaadaptują"

Flick został dopytany o sytuację w bramce FC Barcelony. Do treningów na murawie wrócił bowiem Joan Garcia, więc można się spodziewać, że niebawem zastąpi między słupkami Wojciecha Szczęsnego. Niemiecki szkoleniowiec nie podał, kiedy Hiszpan będzie gotowy do gry. Nie zamierzał wskazywać również, na ile mniej więcej minut może liczyć Lewandowski.

- Jeśli chodzi o Joana, obserwujemy go z dnia na dzień. Radzi sobie bardzo dobrze i robi duże postępy, ale nie powinniśmy na niego wywierać presji. Z Lewandowskim i Danim zobaczymy, jak się zaadaptują, ile czasu gry będą mogli dostać, a później zdecydujemy, co dalej - dodał Flick.

Barcelona zmierzy się z Elche 2 listopada. Początek spotkania o godz. 18:30.