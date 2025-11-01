To się dzieje! Arcyważne wieści dla Szczęsnego. Pokazali nagranie

Wojciech Szczęsny od ponad miesiąca jest podstawowym bramkarzem FC Barcelony. To efekt tego, że kontuzjowani są Niemiec Marc-Andre ter Stegen i przede wszystkim Joan Garcia. Ten ostatni był "1" w bramce od początku sezonu, ale pod koniec września w meczu z Realem Oviedo doznał kontuzji.

Ważne wieści dla Wojciecha Szczęsnego. Hiszpanie informują

"Początkowo przewidywano, że Garcia wróci najpóźniej w grudniu. Nie wykluczano jednak, że może być gotowy do gry jeszcze przed listopadową przerwą reprezentacyjną. Na razie bliższy realizacji jest drugi scenariusz. Garcia ma już za sobą cztery sesje treningowe, ale nie pracował z pełnym obciążeniem. Ale trenerzy i lekarze są zadowoleni z tego, jak Garcia pracuje i jak wygląda kolano po kontuzji. Sam bramkarz również ma pozytywne odczucia" - pisał o powrocie Garcii Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

Teraz są kolejne ważne wieści dla Wojciecha Szczęsnego. Rzeczywiście okazuje się, że Garcia jest o krok od powrotu do gry.

"Joan García już trenuje na trawie i wkracza w ostatnią fazę rekonwalescencji. Bramkarza widziały media tuż po zakończeniu indywidualnych ćwiczeń przed sesją treningową przed meczem Barcelona - Elche" - czytamy w serwisie X kanału Jijantes FC.

Wydaje się zatem przesądzone, że Garcia zagra już w środowym meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów: Club Brugge - FC Barcelona. Początek tego pojedynku o godz. 21.

Szczęsny szansę dostanie jeszcze w niedzielnym starciu La Ligi - z Elche (godz. 18.30). Relacja na żywo z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Garcia w tym sezonie wystąpił w siedmiu meczach, wpuścił pięć goli i trzy razy zachował czyste konto. Bilans Szczęsnego to: sześć spotkań, 11 wpuszczonych bramek.