Kto bramkarzem Barcelony? Hiszpanie wydali wyrok ws. Szczęsny - Garcia

Wojciech Szczęsny, mimo że wciąż w tym sezonie nie zagrał meczu z czystym kontem, to rozgrywa bardzo dobry sezon. Były reprezentant Polski był nawet najlepszym zawodnikiem FC Barcelony w ostatnim, przegranym 1:2 El Clasico z Realem Madryt i obronił rzut karny Kyliana Mbappe.

Media: Hiszpańscy dziennikarze chwalą Wojciecha Szczęsnego

Na temat Wojciecha Szczęsnego wypowiedzieli się hiszpańscy dziennikarze. Podkreślili, że Polak w tym sezonie nie jest winien porażek swojej drużyny.

- Szczęsny dał z siebie wszystko, czego fani Barcelony mogli od niego oczekiwać. Jest przyzwoitym rezerwowym, nie dorównuje Garcii pod względem obecnej formy, ale myślę, że "Tek" doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jest tu po to, aby wspierać Hiszpana. Jego skuteczność w obronie strzałów jest gorsza niż Garcii. Jest też od niego znacznie mniej zwinny, gorzej gra nogami. Jednak nikt nie może winić Szczęsnego za to, że Barcelona nie wygrała niektórych meczów w tym sezonie. Dał z siebie wszystko, czego od niego oczekiwano - przyznał Pol Ballus, dziennikarz The Athletic w rozmowie z TVP Sport.

Z kolei Adria Albets, dziennikarz Cadena SER dodał, że zachowanie Szczęsnego jest niezwykłe i odgrywa dużą rolę w szatni FC Barcelony.

- To, co zrobił "Tek", zastępując Garcię, jest naprawdę niezwykłe. Nie było mu łatwo, ponieważ nie grał od początku sezonu. Pokazał, że jest bramkarzem wysokiej klasy, był najlepszym zawodnikiem Barcelony w meczu z Realem i uratował zespół przed wyższą porażką. Pokazał, że jest gotowy strzec bramki Barcelony w ważnych meczach. Kluczowe jest to, że zna swoją rolę w drużynie. Garcia jest pierwszym bramkarzem, Szczęsny mocno mu pomaga, a do tego cały czas prezentuje wysoki poziom. Flick jest z niego bardzo zadowolony, podobnie jak kibice. Jest ważny w szatni ze względu na swoje zachowanie zarówno na boisku, jak i poza nim - przyznał Adria Albets.

Z kolei Guillem Borras Perez, dziennikarz Jijantes FC wierzy, że doświadczenie Szczęsnego może być bardzo przydatne dla FC Barcelony.

– "Tek" udowodnił w El Clasico, że klub podjął słuszną decyzję o przedłużeniu jego kontraktu latem i po raz kolejny odegrał kluczową rolę w utrzymaniu Barcelony przy życiu. Co prawda nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa jak Garcia, zwłaszcza w grze nogami, ale nadal popisuje się imponującymi interwencjami, tak, jak przy rzucie karnym Mbappe. Wierzę również, że w trudniejszych czasach, takich jak obecne, jego doświadczenie może okazać się przydatne dla szatni w pokonywaniu codziennych trudności - przyznał Guillem Borras Perez.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w sześciu spotkaniach, wpuścił jedenaście bramek.

FC Barcelona w niedzielę, 2 listopada w 11. kolejce La Ligi podejmie Elche. W bramce drużyny Hansiego Flicka znów ma stanąć Szczęsny.

Początek meczu o godz. 18.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.