Tak Barcelona ogłosiła powrót Lewandowskiego. Wyjątkowy przydomek

Robert Lewandowski opuścił ostatnie mecze FC Barcelony z powodu kontuzji uda, z którą zmagał się od meczu reprezentacji Polski z Litwą (2:0). Napastnik zaczął już treningi z zespołem, a jego powrót do gry jest wielce wyczekiwany.

Robert Lewandowski wraca do gry w FC Barcelonie. Tak go nazwali

W sobotę o godz. 6:40 na klubowym profilu w serwisie X ukazało się zdjęcie Polaka z piątkowego treningu. Miało ono wymowny podpis: "Mr. Goalski". To oczywiście jest nawiązaniem do wielkiej liczby goli strzelonej przez 37-latka. Do wpisu dodano emotikonę napiętego bicepsa.

Od początku sezonu Lewandowski zaliczył dziewięć występów i zdobył cztery bramki. Wiele wskazuje na to, że wróci do kadry meczowej na najbliższe spotkanie z Elche w ramach La Ligi. Chociaż można podejrzewać, że po tak długiej przerwie trener Hansi Flick raczej nie wystawi doświadczonego zawodnika od pierwszej minuty, a podstawowym napastnikiem będzie Ferran Torres.

FC Barcelona liczy na gole Roberta Lewandowskiego

Nawet możliwość wpuszczenia reprezentanta Polski z ławki rezerwowych będzie wielkim ułatwieniem dla niemieckiego szkoleniowca. W końcu niedostępnych jest kilku ważnych graczy (Pedri, Raphinha, Dani Olmo), a Torres nie zachwycił w zeszłotygodniowym El Clasico (2:1 dla Realu Madryt). Elche powinno być mniej wymagającym rywalem, choć zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, więc nie jest słabeuszem. Zatem ewentualny błysk Lewandowskiego może być bezcenny.

Mecz FC Barcelona - Elche zostanie rozegrany w niedzielę 2 listopada o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.