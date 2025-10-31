Barcelona pokazała to, na co wszyscy czekali. Chodzi o Pajor

Ewa Pajor od połowy października pauzuje z powodu kontuzji. Polka przedwcześnie zakończyła mecz z Atletico Madryt (6:0), w którym strzeliła jedną z bramek. Po ostrym starciu z rywalką chwyciła się za kolano i ze łzami w oczach opuściła murawę. Hiszpańskie media obawiały się wówczas najgorszego - zerwania więzadła krzyżowego i długiej przerwy. Na szczęście czarny scenariusz się nie sprawdził, a teraz z obozu FC Barcelony dochodzą kolejne dobre wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio trenerem Radomiaka. Żelazny: To bardzo trudny człowiek. Co się wydarzyło w Dunkierce?

Świetne wieści ws. Ewy Pajor. Barcelona udostępniła nagranie

Dzień po meczu napastniczka przeszła dodatkowe badania. Z oficjalnego komunikatu klubu wynika, że wykazały one jedynie uraz kompleksu tylno-bocznego prawego kolana. Zapowiadano wówczas, że jej absencja potrwa od czterech do sześciu tygodni. A to oznaczałoby, że Pajor do gry wróci już w listopadzie. I wygląda na to, że jest na najlepszej drodze ku temu. Wskazuje na to nagranie, jakim właśnie podzieliła się FC Barcelona.

W piątek klub zamieścił je na platformie X. Widzimy na nim, jak nasza zawodniczka trenuje indywidualnie. Jak można zauważyć, już teraz bez większych problemów biega i wymienia podania. Na jej twarzy zagościł nawet szeroki uśmiech. - Krok po kroku, Ewa - czytamy w specjalnym poście.

Pokazali Ewę Pajor. Fani zachwyceni. Tak ją nazwali

Obrazki z boiska treningowego już ucieszyły hiszpańskich kibiców. "Ach, jak miło ją znowu widzieć z piłką!", "Wróci szybciej, niż się spodziewano", "Cóż za wspaniała wiadomość!", "Nie mogę się doczekać, aż znów zobaczę ją na boisku. Maszyna do strzelania goli" - pisali w komentarzach.

Na powrocie Ewy Pajor z pewnością skorzysta również reprezentacja Polski, która ostatnio musiała sobie radzić bez swojej kapitanki. Mimo to zremisowała towarzyski mecz z Holandią 0:0 i wygrała z Walią 5:2. Pajor zabrakło także w dwóch poprzednich spotkaniach FC Barcelony - przeciwko AS Romie w Lidze Mistrzyń (4:0) i Granadzie (2:0) w lidze.