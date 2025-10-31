Przełomowe wieści ws. Szczęsnego. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Wojciech Szczęsny wciąż jest na ustach kibiców FC Barcelony po kapitalnym występie w El Clasico. Polak wrócił do składu nieco ponad miesiąc temu, kiedy Joan Garcia doznał urazu w meczu z Realem Oviedo 25 września. Hiszpański bramkarz musiał przejść zabieg lewego kolana i spodziewano się, że okres rekonwalescencji przeniesie około sześć tygodni.

Wtedy Szczęsny wróci na ławkę. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Zawodnik jednak radzi sobie znacznie lepiej i już wrócił do treningów. Według doniesień mediów zawodnik mógłby wystąpić w nadchodzącym spotkaniu z Elche, ale raczej się to nie stanie i po raz kolejny ujrzymy Polaka między słupkami. Teraz nowe informacje przekazali dziennikarze "Mundo Deportivo". Wtedy to Polak ma usiąść na ławce.

"Nie zagra w tę niedzielę w Elche ani w przyszłą środę w Brugii, Joan Garcia może być gotowy na mecz Celta - Barca w niedzielę 8 listopada" - czytamy.

Serwis podkreśla, że zielone światło dla bramkarza zależy nie tylko od lekarzy, ale także Hansiego Flicka i trenera bramkarzy José Ramona de la Fuente. Ta decyzja może być zaskakująca.

"Biorąc pod uwagę dwutygodniową przerwę ligową po meczu w Vigo, nie można wykluczyć, że jego powrót zostanie przesunięty na mecz Barca - Athletic w sobotę 22 listopada, być może na Camp Nou, tuż przed kluczowym meczem Chelsea - Barca 25 listopada" - zaznaczono.

Hansi Flick na pewno zdaje sobie sprawę, że nie musi się spieszyć z powrotem Joana Garcii do bramki, gdyż ma w bardzo dobrej dyspozycji Wojciecha Szczęsnego, który udowodnił to w El Clasico. Polak zanotował dziewięć interwencji, w tym obronił rzut karny Kyliana Mbappe oraz trzymał swoich kolegów bardzo długo na powierzchni. Ostatecznie nie udało im się odwrócić losów tego starcia i polegli 1:2.