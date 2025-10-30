Lewandowski buduje w Warszawie. Nie mogą uwierzyć w ceny. "Nie ma nic gorszego"

Robert Lewandowski od kilkunastu lat mieszka za granicą, ale wiele jego inwestycji przypada na Polskę, w tym przede wszystkim Warszawę. Swego czasu sporo mówiło się choćby o należącej do niego restauracji "NINE's". Gastronomia to jednak tylko mały obszar działalności "Lewego". Ostatnio coraz mocniej inwestuje w nieruchomości. Projekt, w który zaangażował się na warszawskiej Woli, jest bez wątpienia bardzo ambitny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Lewandowski zaszalał. W tym apartamencie zamieszkają bogacze?

Budowę nieruchomości na Chłodnej 35 polski piłkarz zapowiadał w wywiadzie z "Forbesem". Mówił wtedy, że projekt, którego jest udziałowcem, "naprawdę definiuje, czym jest luksus". Apartamentowiec ma mieć osiem kondygnacji nadziemnych oraz dwie podziemne. Jego mieszkańcy będą mieli dostęp do strefy SPA, sauny, basenu oraz wielu innych udogodnień. Zaplanowano nawet budowę schronu przeciwlotniczego.

ZOBACZ TEŻ: Tak piłkarze Barcelony potraktowali Lewandowskiego

Projekt Lewandowskiego na Instagramie przybliżył agent nieruchomości Andrzej Kołacz. - Cena za metr kwadratowy sięgnie 100 tysięcy złotych. A sprzedaż będzie w formule zamkniętej. To znaczy, że tylko wybrani będą dopuszczeni do możliwości zakupienia apartamentu - zaznaczył. Pod jego postem pojawiła się masa komentarzy. Nie wszystkie były pozytywne.

Niektórzy użytkownicy Instagrama zapytali żartobliwie, czy na terenie nieruchomości pojawi się sklep Dino. Jeszcze inni nie kryli zniesmaczenia. "Nie ma nic gorszego niż zapomnieć, skąd się pochodzi" - czytamy. "Getta XXI wieku" - napisał internauta. "I obok mieszkania po 10 tys. za metr" - zwrócił uwagę kolejny.

Robert Lewandowski w ostatnim czasie leczył kontuzję. Ma być gotowy do gry w niedzielnym meczu FC Barcelony przeciwko Elche.