Było po północy, gdy gruchnęły wieści o następcy Lewandowskiego! Padła data

Sezon 2025/2026 zapowiada się jako przełomowy w karierze 22-latka. W końcu rok wcześniej występował głównie w rezerwach Villarealu. Wprawdzie strzelił tam 19 bramek i zaliczył 6 asyst, ale wciąż mowa tu o hiszpańskiej trzeciej lidze. Jego postawa sprawiła jednak, że dołączył do pierwszej drużyny, w której zdobył nawet bramkę. Z kolei w obecnych rozgrywkach LaLigi trafił w pierwszej kolejce, a w następnych dwóch meczach zaliczył po asyście, po czym został zakupiony za 3 miliony euro przez Levante. W nowym klubie Etta Eyong nie zwolnił tempa i w efekcie obecnie ma na koncie 6 trafień i 3 asysty.

Hiszpanie pokazali niezwykłe zdjęcie następcy Lewandowskiego

Świetna postawa Etty Eyonga na boiskach LaLiga sprawiła, że napastnik po dziesięciu kolejkach jest wiceliderem klasyfikacji strzelców. Lepszy od niego jest tylko Kylian Mbappe (11 goli), z którym swoją drogą Etta Eyong utrzymuje dobre relacje. Zresztą obaj zagrali przeciw sobie w tym sezonie. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Realu, Francuz zdobył w nim dwie bramki, a Kameruńczyk zaliczył honorowe trafienie dla Levante. Być może jednak w przyszłości zmierzą się w znacznie bardziej prestiżowym spotkaniu, czyli El Clasico.

Dziennik "Mundo Deportivo" udostępnił zdjęcie Etty Eyonga z 2019 roku, kiedy piłkarz miał 17 lat. Zostało ono wykonane w Kamerunie, ale największą uwagę przyciąga koszulka, którą zawodnik miał na sobie. Jest to bowiem trykot FC Barcelony, co oznacza, że Etta Eyong najprawdopodobniej jest sympatykiem tego klubu.

"Jeśli FC Barcelona zdecyduje się go podpisać, a przepisy Finansowego Fair Play pozwolą im sfinalizować transfer w styczniu przyszłego roku - to data, do której Eyong ma nadzieję określić swoją przyszłość - Kameruńczyk będzie nosił koszulkę Barcelony od przyszłego lata. Tę samą koszulkę, z którą dumnie pozował pięć lat temu. W wieku 17 lat Etta Eyong otrzymał koszulkę FC Barcelony i nosił ją z dumą, jak widać na zdjęciu uzyskanym przez Mundo Deportivo. Dorastał w swojej rodzinnej Duali (Kamerun), a Samuel Eto'o był jednym z największych wzorów do naśladowania w tym kraju" - głosi artykuł "Mundo Deportivo".

Karl Etta Eyong stał się jednym z kandydatów do zastąpienia w klubie Roberta Lewandowskiego po tym, jak Polak drugi raz w tym sezonie doznał kontuzji. Kolejny uraz sprawił, że pytania coraz częściej zaczęły pojawiać się pytania dotyczące sensu przedłużenia jego kontraktu na sezon 2026/2027. Aktualnie konkurentem i potencjalnym następcą Lewandowskiego w Barcelonie jest Ferran Torres. Ale po świetnym początku sezonu w wykonaniu Hiszpana, jego forma ostatnio także pozostawia wiele do życzenia, stąd "Duma Katalonii" poszukuje nowego gracza na pozycję środkowego napastnika.