Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. Szczęsnego. "Trwa odliczanie"

"El Clasico. Dziś nie wystarczyło, ale nasza praca jest daleka od skończonej" - pisał Wojciech Szczęsny po porażce 1:2 z Realem Madryt. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że gdyby nie Polak, to wynik spotkania mógłby być upokarzający dla FC Barcelony. Dlatego też hiszpańskie media wystawiły mu wysokie noty po meczu. El Clasico było już szóstym starciem 35-letniego bramkarza w tym sezonie. Czy będzie mu dane wystąpić w kolejnych?

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Legii o Iordanescu: Nie chciałbym takiego trenera w swoim klubie

Media: Wojciech Szczęsny bliski powrotu na ławkę? Konkurent na ostatniej prostej rekonwalescencji

Choć Szczęsny jest chwalony zarówno przez dziennikarzy, ekspertów, jak i sztab szkoleniowy Barcelony, to wiele osób z niecierpliwością czeka na powrót do zdrowia Joana Garcii. To ze względu na jego uraz Polak stanął ponownie w bramce. Czy po powrocie Hiszpana Szczęsny niemal natychmiast straci miejsce między słupkami? Zdaniem portalu lavozdegalicia.es, to bardzo możliwe.

"Polak poradził sobie dobrze w roli zmiennika Garcii, ale prawda jest taka, że trwa odliczanie do jego powrotu do roli rezerwowego. Hiszpański golkiper to znacząca inwestycja dla klubu, a jego występy w pierwszych miesiącach sezonu przekonały Flicka. Niemiec sądzi, że pozycja bramkarza jest bezdyskusyjna" - czytamy.

Jak podają dziennikarze, Garcia jest na ostatnim etapie rehabilitacji. Kiedy otrzyma zielone światło do gry? Może to się wydarzyć już w najbliższych dniach. "Może otrzymać zgodę na grę w tym tygodniu, potencjalnie w starciu z Elche lub w nadchodzących spotkaniach z Club Brugge i Celtą Vigo. W każdym razie Barcelona może być spokojna, wiedząc, że polski bramkarz jest w ich rękach" - dodała redakcja.

Zobacz też: Tak piłkarze Barcelony potraktowali Lewandowskiego.

Szczęsny i spółka przed ważnym meczem. Lewandowski może wrócić do gry

Szczęsny wpuścił 11 goli w tym sezonie. Czystego konta zachować mu się jeszcze nie udało. Jeśli Flick nie zadecyduje inaczej, to kolejną szansę nasz rodak otrzyma już w niedzielę, kiedy to Barcelona zagra u siebie z Elche. Początek o godzinie 18:30. Niewykluczone, że tego dnia na boisku zobaczymy dwóch Polaków. Do zdrowia powraca już także Robert Lewandowski. W środę napastnik odbył pierwszy trening z drużyną po kontuzji i media spekulują, że Flick postawi na niego w nadchodzącym spotkaniu - jeśli nie od pierwszej minuty, to powinien wejść z ławki rezerwowych.