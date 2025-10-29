Tak piłkarze Barcelony potraktowali Lewandowskiego

- Można śmiało powiedzieć, że Barca przyjechała bardzo osłabiona: od bramkarza po trenera, ponieważ Flick nie mógł usiąść na ławce rezerwowych. Brakowało im również kluczowych zawodników, takich jak Raphinha, Dani Olmo i Lewandowski, co jest bardzo widoczne w meczu o takim charakterze - mówił Toni Kroos, szukając przyczyn porażki FC Barcelony z Realem Madryt (1:2) w El Clasico. Wskazał, że drużyna mocno odczuła m.in. absencję polskiego napastnika. Ale już wkrótce ta dobiegnie końca. Sugeruje to najnowsze nagranie katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski znów na boisku! Tak powitali go koledzy z FC Barcelony

W środę o godzinie 13:30 Barcelona opublikowała na X wymowne wideo. Widać na nim piłkarzy na boisku. I wśród nich znalazł się m.in. Lewandowski. Polak wziął udział w pierwszych wspólnych ćwiczeniach z drużyną od tygodni. A to nie koniec. Koledzy 37-latka specjalnie go powitali.

Zorganizowali szpaler, przez który przebiegł nasz rodak, a także wracający do zdrowia Dani Olmo. Na tym jednak zawodnicy Barcelony nie poprzestali. Mocno poklepali po plecach przebiegających Polaka i Hiszpana. Lewandowski skulił się i objął głowę rękoma, by ochronić ją przed kolegami. "Lewandowski i Olmo wracają do grupy" - czytamy w opisie pod nagraniem. Widać więc, że atmosfera w katalońskim klubie dopisuje, mimo że wielkich powodów do radości nie ma, przynajmniej pod względem sportowym. Po ostatniej porażce strata do Realu w La Liga wzrosła już do pięciu punktów.

Problemy, problemy Barcelony

Powrót Lewandowskiego i Olmo do zdrowia, to jednak znakomita wiadomość. Kontuzjowani nadal pozostają za to Raphinha, Gavi czy Joan Garcia. Na domiar złego urazu nabawił się główny kreator gry Barcelony, czyli Pedri. Jak podali działacze, Hiszpan doznał "naderwania dystalnej części mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze". Jak na razie nie wiadomo, ile potrwa rekonwalescencja, ale mówi się o kilku tygodniach.

A już w najbliższą niedzielę Barcelona zagra kolejny mecz ligowy. Tym razem zmierzy się z Elche. I wiele wskazuje na to, że na boisku może pojawić się Lewandowski. Tak przynajmniej donoszą hiszpańskie media. Początek spotkania o godzinie 18:30. Relację tekstową przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy!