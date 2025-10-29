Ależ wieści ws. Lewandowskiego! "Flick może odetchnąć"

Robert Lewandowski wciąż leczy kontuzję, której nabawił się w meczu z Litwą. W związku z tym nie mógł on zagrać w kilku ostatnich meczach, w tym w hitowym EL Clasico, przegranym przez FC Barcelonę 1:2. Niedawno hiszpańskie media informowały, że Polak wrócił do treningów w grupie. "Celem jest stopniowe włączenie się do dynamiki grupy i, w zależności od jego obecnych odczuć, które są bardzo pozytywne, omówienie z zespołem medycznym kroków, jakie należy podjąć w celu dostosowania obciążenia treningowego i ustalenia, kiedy będzie gotowy do powrotu" - pisał kataloński "Sport".

Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego

Ponadto dziennik przekazał, że jeśli wszystko pójdzie po myśli, Robert Lewandowski znajdzie się w kadrze na mecz z Elche w ten weekend. "Powrót numeru 9 daje drużynie kluczowego zawodnika w polu karnym, którego bardzo brakowało" - podkreślali dziennikarze.

Teraz "Mundo Deportivo" ogłasza najnowsze informacje nt. Polaka. "Hansi Flick może odetchnąć z ulgą przed kolejnym meczem, zaplanowanym na niedzielę (godz. 18:30) na Estadi Olimpic Lluís Companys, w jedenastej kolejce LaLiga" - napisano. "Oczekuje się, że polski napastnik wystąpi w niedzielę przeciwko Elche" - czytamy.

"Robert Lewandowski będzie mógł zmierzyć się z drużyną z Alicante w tę niedzielę, choć nie należy się spodziewać jego występu w pierwszym składzie" - dodano.

Co z pozostałymi kontuzjowanymi zawodnikami?

Oprócz Roberta Lewandowskiego kontuzje leczyli bądź leczą także m.in. Joan Garcia i Dani Olmo. Serwis informuje, że bramkarz i pomocnik "już ćwiczą na boisku, ale nie będzie pośpiechu z ich powrotem" - podkreślono.

Jeśli chodzi o Daniego Olmo, to klub bierze pod uwagę historię jego kontuzji. Przypomnijmy, wcześniej w tym roku pauzował od 27 marca do 15 kwietnia, kiedy leczył uraz przywodzicieli.

Z kolei w przypadku Joana Garcii klub nie chce się spieszyć, bo - zdaniem serwisu - na posterunku ma świetnie radzącego sobie Wojciecha Szczęsnego, który zebrał bardzo pozytywne noty po meczu z Realem Madryt.

"Klub nie chce przyspieszać powrotu żadnego z zawodników. Biorąc pod uwagę, że Joan przeszedł operację i za dwa tygodnie czeka go kolejna przerwa na mecze reprezentacji, bramkarz nie czuje się pospieszany, podobnie jak Dani Olmo" - zakończono.