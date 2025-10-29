Kroos wskazał przyczyny porażki Barcelony w El Clasico. Padło: Lewandowski

W Hiszpanii wciąż głośno jest o El Clasico. Mimo że FC Barcelona poległa 1:2 z Realem Madryt, to tamtejsze media cały czas się rozpisują i analizują to spotkanie. W wielu publikacjach podkreślana była rola Wojciecha Szczęsnego, który zanotował dziewięć interwencji - w tym obronił rzut karny Kyliana Mbappe i cały czas utrzymywał drużynę na powierzchni.

Toni Kroos wskazał przyczyny porażki FC Barcelony w El Clasico

Teraz nt. tego spotkania wypowiedział się Toni Kroos. Były zawodnik Realu Madryt stwierdził wprost, żę to taktyka Hansiego Flicka sprawiła, że drużyna poniosła porażkę. - Nie rozumiem, dlaczego w środku obrony grał Eric Garcia, który pod względem piłkarskim jest nieco lepszy od Araújo. Ale Araújo ma siłę fizyczną, by częściej gonić przeciwników, zwłaszcza gdy broni się tak wysoko na boisku. Byłby idealnym zawodnikiem do takiego stylu gry i takiego przeciwnika. Prawdę mówiąc, nie potrafię tego pojąć - oświadczył w podcaście "Einfach mal Luppen", cytowany przez kataloński "Sport".

- Kiedy masz przed sobą Mbappé i Viníciusa, potrzebujesz kogoś, kto dorówna im szybkością. Araújo to potrafi. Byłem bardzo zaskoczony jego nieobecnością - dodał.

Nagle padło nazwisko: Lewandowski

Ponadto Toni Kroos zaznaczył, że FC Barcelona przyjechała zraniona do Madrytu i walka o wygranie w LaLidze wciąż będzie emocjonująca, kiedy wrócą kontuzjowani zawodnicy - w tym wymienił nazwisko Roberta Lewandowskiego.

- Można śmiało powiedzieć, że Barca przyjechała bardzo osłabiona: od bramkarza po trenera, ponieważ Flick nie mógł usiąść na ławce rezerwowych. Brakowało im również kluczowych zawodników, takich jak Raphinha, Dani Olmo i Lewandowski, co jest bardzo widoczne w meczu o takim charakterze. Jestem pewien, że będą grać coraz lepiej - zakończył.